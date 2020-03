Slaat tijdens deze coronacrisis de verveling toe? Sport/Voetbalmagazine laat dagelijks een sporter aan het woord met een tip om thuis te sporten. Vandaag: Kylian Hazard (24), profvoetballer bij Cercle Brugge en broer van Eden, Thorgan en Ethan.

'Ik kan een oefening geven die Eden, Thorgan en ik vroeger weleens deden. Maar ik weet niet of ik me daarmee populair ga maken bij de ouders (lacht). Thuis hadden wij een garage waarin drie ramen zaten. Mijn broers en ik gingen om de beurt met de bal achteraan in de tuin staan en trapten die dan naar een van die ramen. Je moest vooraf zeggen welk ruit je zou raken. Mislukte dat, dan moest je vijf keer pompen.

'Bij ons zijn die ruiten nooit gesneuveld - ik weet nog altijd niet hoe we dat gedaan hebben. Maar veiliger is waarschijnlijk om met krijt drie cirkels op een muur te tekenen, dan kun je dezelfde oefening doen.

'En wie bij ons het vaakst miste? Ja vriend, hoe denk je dat het komt dat ik de meest gespierde ben van de drie?' (lacht)

