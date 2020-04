Slaat tijdens deze coronacrisis de verveling toe? Sport/Voetbalmagazine laat dagelijks een kenner aan het woord met een tip om thuis te sporten. Vandaag: sportpsycholoog Jef Brouwers (74).

Jef Brouwers: 'De kunst in deze coronacrisis is: de routine behouden die je had toen je succesvol was. Installeer dus een structuur in je leven alsof er niks aan de hand is. Hou het trainingsritme aan dat je gewend was, zij het natuurlijk aan een lagere intensiteit, want er is geen competitie. En had je vroeger geen routine, dan kun je deze periode gebruiken om er een te installeren en zo succesvoller dan ooit te worden. Volgende woensdag geef ik een webinar (een lezing via het internet, nvdr). De centrale stelling zal zijn: I also shave today. Scheer je ook wanneer er niks in je agenda staat. Dan voel je je fris. Dan creëer je via je hersenen de indruk dat het een gewone werkdag is. Een routine hebben is superbelangrijk. Het creëert successen. Elke topatleet heeft een routine, denk aan het gebaar dat loper Usain Bolt vóór elke wedstrijd deed - ook dat hoorde bij een routine.'

