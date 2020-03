Slaat tijdens deze coronacrisis de verveling toe? Sport/Voetbalmagazine laat dagelijks een sporter aan het woord met een tip om thuis te sporten. Vandaag: hockeyspeler Thomas Briels (32).

Bouw een hindernissenparcours. Sleur daarvoor alles uit je garage: neem fietsen, vuilbakken en tuinstoelen. Leg dat parcours zo snel mogelijk af, bijvoorbeeld met een bal en hockeystick, als je die hebt. Maar je kunt het ook al jonglerend doen of met een boek op je hoofd. Chronometreer je tijd, dan kun je er iets competitiefs van maken. Probeer sneller te zijn dan je broer of zus, of verbeter je eigen record.

Met zo'n boek op je hoofd oefen je je core stability. Zeilster Emma Plasschaert hamerde in een vorige tip bij jullie ook al op het belang daarvan. Die rompstabiliteit is belangrijk om blessures te voorkomen. Met een betere rompstabiliteit kun je ook meer kracht op je lichaam aan. Dat voel je bijvoorbeeld als je in volle sprint moet stoppen, van richting veranderen en weer vertrekken.

