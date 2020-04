Slaat tijdens deze coronacrisis de verveling toe? Sport/Voetbalmagazine laat dagelijks een kenner aan het woord met een tip om thuis te sporten. Vandaag: Marc Noé, opleider bij Beerschot en aan de Antwerpse topsportschool.

Marc Noé: 'Zoek een tegenspeler en een tafel. Zet in het midden van de tafel een netje of een andere afbakening. Ga elk aan een kant van het net staan en speel tennisvoetbal. Je kan de bal naar je tegenspeler spelen met de lichaamsdelen die je ook in het gewone voetbal mag gebruiken. Telkens als je de bal naar de overkant speelt, zorg je ervoor dat hij één keer op de tafel botst, in het vak van je tegenspeler, net zoals bij tafeltennis. Bij dit spel krijg je wel elke keer drie baltoetsen om de bal terug bij je tegenstander te krijgen. Veel plezier ermee!'

Film zelf hoe jij deze oefening thuis uitvoert en plaats het op de sociale media. Vergeet ons zeker niet te taggen! (Facebook en Instagram: @sportvoetbalmagazine; Twitter: @SportVoetbal)

