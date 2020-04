Slaat tijdens deze coronacrisis de verveling toe? Sport/Voetbalmagazine laat dagelijks een kenner aan het woord met een tip om thuis te sporten. Vandaag: tienkamper Thomas Van der Plaetsen (29).

Thomas Van der Plaetsen: 'Heb je extra tijd tijdens deze coronacrisis, dan kun je die gebruiken om de oefening in het filmpje hieronder te leren: de handenstand. Die blijft altijd leuk, want je kunt er oneindig veel variaties bij bedenken: met benen open, met geplooide knieën, op één hand steunen, pompen, enzovoort. Handenstand is een kwestie van evenwicht, controle én kracht.

'De handenstand kwam in mijn trainingsschema toen ik enkele jaren geleden sukkelde met mijn elleboog. Bij een standaardrevalidatie ga je de spieren rond de elleboog geïsoleerd versterken. Maar die oefeningen vond ik op den duur saai. Door over te schakelen op oefeningen met de handenstand - een progressievere methode - zorgde ik ervoor dat mijn elleboog gevangen zat in een gesloten keten, tussen mijn hand op de grond en mijn schouder. Zo verplichtte ik mijn lichaam om de zwakheid in mijn elleboog sneller op te lossen. Het was efficiënter dan de traditionele manier.'

