Slaat tijdens deze coronacrisis de verveling toe? Sport/Voetbalmagazine laat dagelijks een sporter aan het woord met een tip om thuis te sporten. Vandaag: Killian Overmeire (34), sinds zijn negende actief bij Sporting Lokeren.

'Dit is een oefening die je met twee of meer kan doen. Elk zet een fles vol water naast zich. Om de beurt probeer je de fles van een ander omver te stoten door er met de bal naar te passen. Trapt iemand de jouwe omver, dan moet jij achter de bal aan om die met de voet terug te brengen naast jouw fles. Haast je, want intussen loopt je water weg. Pas als de bal stilligt naast je fles, mag je die met je handen weer rechtzetten. Is de jouwe eerst leeg, dan heb je verloren.'

