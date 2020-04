Slaat tijdens deze coronacrisis de verveling toe? Sport/Voetbalmagazine laat dagelijks een kenner aan het woord met een tip om thuis te sporten. Vandaag: Lise Van Hecke (27), volleybalster bij het Italiaanse Cuneo en bij de Yellow Tigers.

Lise Van Hecke: 'Het is hier eerder gezegd door zeilster Emma Plasschaert, hockeyspeler Thomas Briels en voetballer Davy De fauw: core stability is superbelangrijk. Dat geldt ook voor wie volleybal speelt. Daarom: de oefeningen in het filmpje hieronder. Veel plezier ermee!'

