Slaat tijdens deze coronacrisis de verveling toe? Sport/Voetbalmagazine laat dagelijks een sporter aan het woord met een tip om thuis te sporten. Vandaag: Emma Plasschaert (26), ex-wereldkampioen zeilen in de Laser Radiaal-klasse.

'Ga met z'n tweeën tegenover elkaar staan in plankhouding, zoals op de tekening hieronder. Elk houdt zijn linkerhand op de grond en neemt met zijn rechterhand gekruist de rechterhand van de ander vast. Dan probeer je elkaar uit evenwicht te trekken. Deze oefening helpt om je boven- en onderlichaam in verbinding te laten staan met elkaar. Zo krikt ze je rompstabiliteit op. Wij, zeilsters, hebben die rompstabiliteit erg nodig wanneer we uit onze boot hangen. Dan geven we tegengewicht aan de kracht die in ons zeil wordt geblazen. Als je lichaam dat tegengewicht goed in één blok doet, ontwikkel je meer kracht. Maar rompstabiliteit komt eigenlijk in zowat elke sport van pas.'

