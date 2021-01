In Aalst hebben Sport Vlaanderen en Vlaams minister voor Sport Ben Weyts (N-VA) zondagmorgen de campagne "Goede voornemens 2021: Gelukkig is er maar één allereerste keer" gelanceerd. "Starten met sporten is voor velen een enorme uitdaging. Hoe sneller je met sporten en bewegen begint, hoe sneller dus die eerste keer voorbij is", klinkt het.

Sport Vlaanderen, de sportadministratie van de Vlaamse overheid, wil bij de start van het nieuwe jaar niet-sporters overtuigen om sport een kans te geven. 'Coronaproof, maar zeker ook in clubverband, van zodra het terug kan. We focussen in samenwerking met de sportdiensten en sportfederaties dit jaar op deze 'eerste keer', op iedereen ouder dan 24 jaar die nog niet sport, maar dit wel overweegt, of wie lang geleden heeft afgehaakt met sporten', zeggen de initiatiefnemers.

In Aalst kregen twee jonge moeders van rond de 30 jaar zondagmorgen samen met minister Weyts een eerste 'start to run'-training als aftrap van de campagne. 'Beginners zijn niet alleen gebaat bij een uitgebreid sportaanbod, maar ook bij begeleiding en ondersteuning bij de éérste stap. Die is immers de allermoeilijkste', zegt Weyts. 'Onze campagne houdt rekening met alle drempels die een beginnende sporter ervaart. Wij helpen graag iedereen om tot een duurzaam sport- en beweeggedrag te komen.'

Wie wil beginnen met sporten kan terecht op www.sport.vlaanderen/eerstekeer. Daar kan je ontdekken welke sport je het beste ligt, waar je die kan beoefenen en wat je nodig hebt tijdens een training.

