Naar aanleiding van onze 40e verjaardag willen we hulde brengen aan onze trouwe lezers.

Hebt u een indrukwekkende collectie Sport/Voetbalmagazines? Is uw slaapkamer behangen met posters uit ons blad? Scheurt u elke week een bepaalde rubriek uit het magazine om bij te houden? Schrijft u al jarenlang brieven naar de redactie voor 'de zijlijn'? Bent u in het bezit van een poster uit ons blad die door een topspeler zelf gesigneerd werd? Of hebt u een ander uniek, leuk of interessant verhaal dat gelinkt is met Sport/Voetbalmagazine? Dan zouden wij graag van u horen. De voorwaarde is wel dat u op dit moment abonnee bent van dit blad.

Dit jaar bestaat ons magazine namelijk veertig jaar en dat willen we samen met u vieren. Op 18 maart brengen we daarom een feestelijk nummer, rijkelijk gestoffeerd met verhalen die die periode van vier decennia overspant. U, de abonnee en trouwe lezer, mag daarin niet ontbreken. Vandaar deze oproep! Komt u in aanmerking? Stuur dan uw naam, contactgegevens en korte motivatie naar steve.van.herpe@roularta.be. Wij selecteren de beste verhalen uit alle kandidaturen en sturen daar een reporter op af. Wie weet leest u dus op 18 maart uw eigen verhaal in uw favoriete blad...

