Lies Vandenberghe (29) is het eerste vrouwelijke sportanker ooit bij VTM. In een interview met de Krant van West-Vlaanderen vertelt ze hoe ze haar job ziet.

Lies Vandenberghe studeerde televisiejournalistiek aan de Howesthogeschool in Kortrijk. Daarna werd ze stagiaire en later reporter-videojournalist bij Royalty. Vervolgens verhuisde ze naar de radionieuwsdienst van Qmusic en sinds dit jaar is ze een schermgezicht bij VTM.

Achter de schermen leerde ze Maarten Breckx, eveneens sportanker, kennen. De twee trouwden in 2018 en hebben sinds vorig jaar een zoontje Georges.

Vandenberghe begon als VTM-sportanker in maart, op een moment dat alles stilviel door de coronacrisis. 'Het was niet de meest evidente start', zegt ze daarover in de Krant van West-Vlaanderen. 'Er was ook niet veel volk op de redactie bij wie je even terechtkon voor een tweede opinie. Ik werd er alleszins wel meteen in gegooid. Langs de andere kant was dat misschien voor mij niet slecht. Ik ben al jaren bezig met algemeen nieuws, achter de schermen en voor de radio. Als sportanker kan ik er nu wat in rollen met breder sportnieuws.'

Opvallend alleszins is dat ze op de sportredactie van VTM Nieuws de enige vrouw is. Vandenberghe vindt dat ergens wel jammer, maar 'ik zie het niet helemaal als negatief. Ken je Hugo Camps? Hij schreef de dag na mijn debuut een column over vrouwelijke sportankers. Vrouwen in de sportjournalistiek, why not?, schreef hij. Ik denk net als hij dat je in een nieuwsbulletin zeker een vrouwelijke touch kan zien. De accenten liggen anders, de aanpak soms ook. Meer aandacht voor vrouwelijke sporten, meer aandacht voor persoonlijke verhalen. Niet dat ik dat bewust doe, integendeel.'

De West-Vlaamse ziet zichzelf niet zozeer als dé sportexpert. 'Die ambitie heb ik ook niet. Dat laat ik over aan anderen. Maar wat ik wel altijd doe, is nieuwsverhalen vertellen. Dat doe ik graag, en kan ik ook goed, denk ik.'

Veel verder dan dat hoeft het voor haar niet te gaan. Het is niet haar bedoeling om een voorbeeld te zijn voor jonge vrouwen in de sportjournalistiek, zegt ze. 'Ik hoop natuurlijk dat er de komende jaren veel vrouwen bij komen. Maar misschien schrikt het wel een beetje af. De sportwereld is, draai of keer het hoe je wil, nog altijd een mannenwereld.'

'Maar zoals ik zei, vrouwen kunnen het heel anders aanpakken. Mannen gaan vaak heel technisch in op wat er gebeurt en kunnen daar over blijven doorbomen. Terwijl je perfect het persoonlijke, het menselijke, het verhalende kan belichten. Het hoeft niet zo technisch of moeilijk te zijn. Integendeel.'

