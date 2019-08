Duizendpoot Marten Van Riel (26) maakte in 2013 van triatlons zijn professionele bezigheid. Hij kwalificeerde zich in 2016 voor de Olympische Spelen in Rio waar hij de zesde plek wegkaapte. De triatleet haspelt vele trainingsuren af, en benadrukt nu het belang van collegiaal gezelschap. 'Je schept samen een band.'

De weg naar topprestaties in triatlon is lang en arbeidsintensief. De vele trainingen gooien je dagelijks leven om. Is het een eenzaam bestaan of train je vaak met anderen?

Marten Van Riel: 'Omdat ik deel uitmaak van een internationale trainingsgroep die bestaat uit een vijftiental atleten, rond ik praktisch al mijn trainingen in groepsverband af. Samen trainen is motiverend én leuk. Twee vliegen in één klap dus.'

'Vooral op dagen waarop mijn motivatie zoek is, is het fijn om te weten dat ik niet de enige ben die een loodzware training voor de boeg heeft. Bovendien vind ik ook het competitieve element aan trainen in groepsverband interessant. Je verlegt je grenzen altijd net iets meer omdat je beter wilt doen dan je trainingsmaatjes.'

Hoe motiveer je elkaar dan?

Van Riel: 'Ik denk dat het vooral belangrijk is dat je hetzelfde doel voor ogen hebt en samen progressie probeert te maken. Samen die voorbereidingen treffen, het doel uiteindelijk bereiken en achteraf samen vieren natuurlijk. Dat is waar ik het uiteindelijk allemaal voor doe. Je creëert een band die je met niemand anders kunt hebben.'

Van triatlon wordt gezegd dat het een mindgame is. Hoe motiveer je jezelf op moeilijke momenten?

Van Riel: 'Pain is temporary, pride lasts forever. Als ik het zwaar krijg tijdens trainingen focus ik mijn gedachten op de zaken waarvoor ik het allemaal doe. Dat kan over de lange als korte termijn gaan. Mezelf een lekker gebakje beloven na de training werkt altijd (lacht).'

Muziek geeft veel sporters, zowel professioneel als recreatief, een oppepper. Welk nummer geeft jou een extra boost?

Van Riel: 'Daar moet ik niet langer over nadenken: In The End van Linkin Park. Als dat nummer door mijn koptelefoon knalt, kan ik de wereld aan.'

Als professioneel atleet moet je je voeding aanpassen om alle trainingsuren te kunnen verwerken. Hoe bereiden je je voor op een wedstrijd?

Van Riel: 'De focus ligt op koolhydraten. De dag voordien geniet ik van een groot bord pasta of rijst en dat is gelukkig zowel lekker als functioneel. 's Ochtends kies ik voor iets mager zoals rijst met honing en kippenwit of broodjes met confituur en banaan. Probeer zeker je laatste maaltijd al te nemen twee tot drie uur voor de wedstrijd. Belangrijk is dat je verschillende probeersels test tijdens de training, om te zien wat jou precies allemaal bevalt. Kort voor de start drink ik nog een Red Bull voor een laatste extra powerboost.'

'Een gezonde maaltijd is even belangrijk als een goede work-out. Als je traint, breekt je lichaam een beetje af. Gezonde voeding zorgt ervoor dat je lichaam zich weer optimaal kan herstellen en zelfs sterker wordt dan voordien.'

Binnenkort neem jij een groepje collega's op sleeptouw tijdens een unieke Red Bull Afiterwork. Waarom vind jij dat mensen moeten deelnemen?

Van Riel: 'Het is de ultieme sportieve activiteit om de teamspirit te verhogen. Bovendien leer je elkaar kennen in een omgeving die mijlenver van de werkvloer ligt. Een leuke, gezellige avond in een sportief kader. Ik hoop dat we hen waarden bijbrengen die een positieve invloed op de werksfeer kunnen hebben.'

Deelnemen aan de wedstrijd kan nog tot 30 augustus 2019.