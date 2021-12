Bashir Abdi, Matthias Casse en Wout van Aert maken nog kans op de trofee van Sportman van het Jaar. Bij de vrouwen gaat het nog tussen Nina Derwael, Emma Meesseman en Nafi Thiam.

Dat maakte Sportspress, de Belgische Beroepsbond van Sportjournalisten, donderdagochtend bekend.

Bij de mannen haalden Abdi, Casse en Van Aert zoals verwacht de top drie. Abdi veroverde op de Spelen van Tokio bijzonder knap olympisch brons op de marathon en scherpte in oktober tijdens de marathon van Rotterdam de Europese recordtijd aan. Eerder dit jaar kreeg hij ook al de Trofee voor Sportverdienste en de Vlaamse Reus. Casse was op de Spelen goed voor olympisch brons in de klasse tot 81 kg en is daarnaast ook regerend wereld- en vice-Europees kampioen. Veelwinnaar Van Aert, de Sportman van vorig jaar, heeft er een uitstekend seizoen opzitten. Op de weg waren er overwinningen in Tirreno-Adriatico, Gent-Wevelgem, de Amstel Gold Race en het Belgisch kampioenschap. In de Tour de France won de renner van Jumbo-Visma drie etappes, daarna veroverde hij nog zilver in de wegrit op de Olympische Spelen in Tokio en zilver in de tijdrit op het WK in eigen land.

Bij de vrouwen wordt het waarschijnlijk een strijd tussen de olympische kampioenen Derwael en Thiam. Derwael schitterde in Tokio met olympisch goud op de brug met ongelijke leggers, terwijl Thiam voor de tweede keer op rij op het hoogste schavotje stond in de zevenkamp. Uittredend Sportvrouw van het Jaar Meesseman is de sterkhouder van de Cats, het Russische Ekaterinburg en de Washington Mystics (WNBA). Ook zij kende een erg knap sportjaar.

Voor de prijs van Belofte van het Jaar gaat het tussen Thibau Nys (veldrijden), Nina Sterckx (gewichtheffen) en Florian Vermeersch (wielrennen). De Belgian Cats (basketbal vrouwen), de Belgische jumpingploeg (ruitersport) en de Red Lions (hockey mannen) kunnen Ploeg van het Jaar worden en Roger Lespagnard (coach Thiam), Felice Mazzu (Union) en Shane McLeod (Red Lions) strijden om de trofee voor Coach van het Jaar. Peter Genyn (atletiek), Michèle George (dressuur) en Joachim Gérard (tennis) zijn tot slot de overgebleven genomineerden voor de Paralympiër van het Jaar.

Sportspress maakte eind november een langere lijst met genomineerden bekend waaruit de stemgerechtigden konden kiezen. De longlists, die werden samengesteld op advies van specialisten, werden nu teruggebracht tot drie namen per categorie. De stemgerechtigden waren beroepsjournalisten aangesloten bij Sportspress en gewezen winnaars van de trofee Sportman en Sportvrouw van het Jaar die niet langer actief zijn.

De laureaten worden op zondagavond 19 december bekendgemaakt op het Sportgala in Schelle.

Overzicht van de shortlists (top 3) in alfabetische volgorde:

Sportman: Bashir Abdi, Matthias Casse en Wout van Aert.

Sportvrouw: Nina Derwael, Emma Meesseman en Nafi Thiam.

Belofte: Thibau Nys, Nina Sterckx en Florian Vermeersch.

Ploeg: Belgian Cats (basketbal vrouwen), Belgische jumpingploeg (ruitersport) en Red Lions (hockey mannen).

Coach: Roger Lespagnard, Felice Mazzu en Shane McLeod.

Paralympiër: Peter Genyn, Michèle George en Joachim Gérard.

Dat maakte Sportspress, de Belgische Beroepsbond van Sportjournalisten, donderdagochtend bekend. Bij de mannen haalden Abdi, Casse en Van Aert zoals verwacht de top drie. Abdi veroverde op de Spelen van Tokio bijzonder knap olympisch brons op de marathon en scherpte in oktober tijdens de marathon van Rotterdam de Europese recordtijd aan. Eerder dit jaar kreeg hij ook al de Trofee voor Sportverdienste en de Vlaamse Reus. Casse was op de Spelen goed voor olympisch brons in de klasse tot 81 kg en is daarnaast ook regerend wereld- en vice-Europees kampioen. Veelwinnaar Van Aert, de Sportman van vorig jaar, heeft er een uitstekend seizoen opzitten. Op de weg waren er overwinningen in Tirreno-Adriatico, Gent-Wevelgem, de Amstel Gold Race en het Belgisch kampioenschap. In de Tour de France won de renner van Jumbo-Visma drie etappes, daarna veroverde hij nog zilver in de wegrit op de Olympische Spelen in Tokio en zilver in de tijdrit op het WK in eigen land. Bij de vrouwen wordt het waarschijnlijk een strijd tussen de olympische kampioenen Derwael en Thiam. Derwael schitterde in Tokio met olympisch goud op de brug met ongelijke leggers, terwijl Thiam voor de tweede keer op rij op het hoogste schavotje stond in de zevenkamp. Uittredend Sportvrouw van het Jaar Meesseman is de sterkhouder van de Cats, het Russische Ekaterinburg en de Washington Mystics (WNBA). Ook zij kende een erg knap sportjaar.Voor de prijs van Belofte van het Jaar gaat het tussen Thibau Nys (veldrijden), Nina Sterckx (gewichtheffen) en Florian Vermeersch (wielrennen). De Belgian Cats (basketbal vrouwen), de Belgische jumpingploeg (ruitersport) en de Red Lions (hockey mannen) kunnen Ploeg van het Jaar worden en Roger Lespagnard (coach Thiam), Felice Mazzu (Union) en Shane McLeod (Red Lions) strijden om de trofee voor Coach van het Jaar. Peter Genyn (atletiek), Michèle George (dressuur) en Joachim Gérard (tennis) zijn tot slot de overgebleven genomineerden voor de Paralympiër van het Jaar. Sportspress maakte eind november een langere lijst met genomineerden bekend waaruit de stemgerechtigden konden kiezen. De longlists, die werden samengesteld op advies van specialisten, werden nu teruggebracht tot drie namen per categorie. De stemgerechtigden waren beroepsjournalisten aangesloten bij Sportspress en gewezen winnaars van de trofee Sportman en Sportvrouw van het Jaar die niet langer actief zijn. De laureaten worden op zondagavond 19 december bekendgemaakt op het Sportgala in Schelle. Overzicht van de shortlists (top 3) in alfabetische volgorde: Sportman: Bashir Abdi, Matthias Casse en Wout van Aert. Sportvrouw: Nina Derwael, Emma Meesseman en Nafi Thiam. Belofte: Thibau Nys, Nina Sterckx en Florian Vermeersch. Ploeg: Belgian Cats (basketbal vrouwen), Belgische jumpingploeg (ruitersport) en Red Lions (hockey mannen). Coach: Roger Lespagnard, Felice Mazzu en Shane McLeod. Paralympiër: Peter Genyn, Michèle George en Joachim Gérard.