Sportstad Antwerpen: de slapende reus is wakker

Meer dan ooit profileert Antwerpen zich als dé sportstad van België. Er is de wederopstanding van Antwerp en Beerschot Wilrijk, Antwerp Giants als gastheer van een Final Four , de 10 Miles, het EK hockey, een ATP-tennistoernooi, het WK gymnastiek in 2023 ... Een opflakkering of een nieuwe identiteit? We zochten het uit.

De start van de Ronde van Vlaanderen 2018 aan Het Steen in Antwerpen. © belgaimage