Schalke 04 zal de samenwerking met zijn Russische hoofdsponsor Gazprom voortijdig beëindigen als gevolg van de Russische inval in Oekraïne. Dat heeft de Duitse tweedeklasser maandag bevestigd.

Schalke maakte vorige donderdag al bekend de naam van Gazprom van zijn voetbalshirts te halen. Maandag gaat de Duitse traditieclub echter nog een stap verder en knipt het alle banden met de Russische sponsor door.

Nord Stream 2, de gaspijplijn tussen Rusland en Duitsland, is eigendom van het Russische aardgasbedrijf Gazprom, al jaren de belangrijkste geldschieter van het vorig jaar uit de eerste Bundesliga gedegradeerde Schalke. In de tweede Bundesliga staat Schalke momenteel op de vijfde plaats.

De Europese Voetbalconfederatie UEFA staat dan weer op het punt om Rusland een volledige schorsing in alle competities op te leggen, zo maakte het Duitse nieuwsagentschap SID maandag bekend.

De eerste club die daardoor geraakt zou worden, is Spartak Moskou, dit seizoen nog de enige Russische vertegenwoordiger op het Europese toneel. In de achtste finales van de Europa League zouden zij het opnemen tegen het Duitse RB Leipzig. Als het duel geannuleerd wordt, mag Leipzig zonder te spelen naar de kwartfinales. Ook aan het EK vrouwenvoetbal van komende zomer in Groot-Brittannië zou Rusland niet mogen deelnemen. Zij zouden er uitkomen tegen Nederland, Zweden en Zwitserland.

Volgens SID zou het besluit om Rusland te schorsen gesteund worden door meerdere federaties, zoals de Duitse DFB en de Engelse voetbalbond FA. 'Ik kan me niet inbeelden dat er wedstrijden tegen Rusland gespeeld kunnen worden. Dat is gewoon onmogelijk', aldus Peter Peters, lid van de FIFA-raad en kandidaat-bondsvoorzitter bij de DFB. Daarnaast roept hij de FIFA op om een wereldwijde schorsing uit te spreken.

Op internationaal vlak kwam er maandag het nieuws dat Denemarken en Noorwegen voorlopig niet meer tegen Rusland willen voetballen. 'We staan schouder aan schouder met de voetbalbonden die hebben laten weten dat ze niet tegen Rusland willen spelen', verklaarde de patron van de Deense voetbalbond, Jakob Jensen, maandag aan het Deense persbureau Ritzau.

Net als de Deense sportfederatie DIF pleitte Jensen ervoor Rusland uit te sluiten van alle internationale sportevenementen. Het Deense vrouwenelftal komt in dezelfde WK-kwalificatiegroep als Rusland uit. De wedstrijd tegen de Russinnen stond gepland voor september. De Deense U19 moesten al over een paar weken tegen Rusland spelen.

De voorzitter van de Noorse voetbalbond, Terje Svendsen, liet ook verstaan momenteel niet meer tegen Russen te willen voetballen. 'Wij denken, net als Zweden, Polen en Tsjechië, dat spelen tegen Rusland op dit moment uitgesloten is', klonk het op Twitter.

Eerder hadden Polen, Zweden en Tsjechië aangekondigd dat zij niet tegen Rusland willen spelen in de barrages om WK-deelname. Polen was uitgeloot als Ruslands tegenstanders in de halve finales van de barrages en had eind maart op Russische bodem moeten spelen. De winnaar van deze wedstrijd komt uit tegen de winnaar van de wedstrijd Zweden-Tsjechië.

De Wereldvoetbalbond FIFA kondigde zondagavond een sanctiepakket af tegen Rusland. 'Geen enkele internationale competitie mag nog afgewerkt worden op Russisch grondgebied, thuiswedstrijden moeten op neutraal terrein en zonder toeschouwers gespeeld worden', luidde het in een mededeling van de FIFA.

WK volleybal

Een van de enige bonden die de banden met Rusland niet wou verbreken, is die van het volleybal. Die heeft namelijk een WK gepland in het land. Maar daar gaan de Nederlanders niet mee akkoord. Zij zullen in augustus en september niet in actie komen, zolang dat in Rusland wordt gehouden. Volgens de Nederlandse volleybalbond Nevobo is het 'gezien de Russische invasie van Oekraïne ondenkbaar' dat daar een WK wordt gespeeld.

De Nederlandse bond zegt de wereldvolleybalbond 'met klem' te vragen het WK te verplaatsen. Wereldvolleybalbond FIVB ziet na het binnenvallen van Rusland in Oekraïne nog geen aanleiding om het WK naar een ander land te verplaatsen.

