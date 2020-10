Vanaf woensdag 14 oktober schakelt de sportsector in heel Vlaanderen naar code oranje.

Concreet betekent code oranje dat indoor sportactiviteiten waarbij geen anderhalve meter afstand bewaard kan worden voor iedereen boven 12 jaar tijdelijk verboden worden. De kleedkamers sluiten, behalve in zwembaden. Dat heeft Vlaams minister van Sport Ben Weyts beslist op vraag van en in overleg met de sportsector.

'We roepen iedereen op om de veiligheidsmaatregelen langs het veld maximaal te respecteren, zodat de sportactiviteiten op het veld kunnen blijven doorgaan', zegt Weyts. 'Als de situatie verder verslechtert, dan zullen we ook de kantines moeten sluiten en het publiek moeten weren.' (Belga)

Concreet betekent code oranje dat indoor sportactiviteiten waarbij geen anderhalve meter afstand bewaard kan worden voor iedereen boven 12 jaar tijdelijk verboden worden. De kleedkamers sluiten, behalve in zwembaden. Dat heeft Vlaams minister van Sport Ben Weyts beslist op vraag van en in overleg met de sportsector. 'We roepen iedereen op om de veiligheidsmaatregelen langs het veld maximaal te respecteren, zodat de sportactiviteiten op het veld kunnen blijven doorgaan', zegt Weyts. 'Als de situatie verder verslechtert, dan zullen we ook de kantines moeten sluiten en het publiek moeten weren.' (Belga)