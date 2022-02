Komende nacht vindt in Los Angeles de Super Bowl plaats, de finale van het American footballseizoen. Met deze keer een verrassende clash tussen de Cincinnati Bengals en de LA Rams. NFL-commentator Jürgen Nijs geeft vijf redenen aan waarom u vanaf 24 uur op Eleven Sports moet afstemmen.

De mogelijke opvolger van Tom Brady

'Nu Tom Brady, die beschouwd wordt als de beste quarterback ooit, afscheid heeft genomen, is het uitkijken naar Joe Burrow, de 25-jarige quarterback van Cincinnati. Hij kan net als Brady immers al in zijn tweede seizoen in de NFL de Super Bowl winnen.

'Nu Tom Brady, die beschouwd wordt als de beste quarterback ooit, afscheid heeft genomen, is het uitkijken naar Joe Burrow, de 25-jarige quarterback van Cincinnati. Hij kan net als Brady immers al in zijn tweede seizoen in de NFL de Super Bowl winnen. 'Burrow zou zelfs een unieke trifecta kunnen realiseren: als eerste quarterback die het national college championship heeft gewonnen, met Louisiana State University, die is verkozen tot beste collegespeler en die ook de Super Bowl wint.'De vergelijking met Brady wordt ook gemaakt omdat Burrow net als Brady een fenomenaal speldoorzicht heeft als quarterback. Niet toevallig heeft hij schaken als hobby. Hij is daarmee begonnen in high school, en heeft dat in de coronalockdown weer opgepikt. Burrow schaakt nu geregeld met zijn ploegmaat Chidobe Awuzie. Maar ook op het veld, met levende pionnen.'Burrow is net als Brady ook een totaal ander type dan die andere, veel atletischere en mobielere quarterbackvedette, Patrick Mahomes. Maar hij hoeft niet veel te lopen om zijn passes rond te strooien. Burrow weet perfect wat hij kan en niet kan, en wanneer hij wat moet doen. En bij wie, zoals ook bij Brady, ijs door de aderen stroomt. Een echte leider van zijn team ook.'Het straffe is ook: vorig jaar scheurde Burrow zijn kruisbanden, en won hij met Cincinnati maar twee wedstrijden. En nu heeft hij de Bengals, met onder meer twee straffe comebackzeges, naar de finale geleid. Als Burrow nu ook de Super Bowl wint, is de volgende Tom Brady misschien wel opgestaan.''Opmerkelijk: Zac Taylor (38), de coach van de Bengals, was in 2018 de quarterbackcoach van Sean McVay (36), de huidige coach van de... Rams. De Rams speelden toen de Super Bowl en daarna plukte Cincinnati Taylor weg uit LA.'Een gok, want Taylor moest al doende leren als headcoach. Dat is echter bijzonder goed uitgedraaid. Hij kan heel goed een ploeg bouwen, met een systeem dat hij aanpast aan de spelers die hij voorhanden heeft. Taylor weet ook perfect hoe hij een team chemistry moet creëren en overtuigde de voorheen vaak 'gierige' eigenaars van de Bengals, de familie Brown, om meer geld uit te geven aan free agents. En nu kan hij zijn vroegere meester, Sean McVay, overvleugelen, met een eerste Super Bowlzege.''Voor de eerste keer in de geschiedenis spelen twee ploegen de Super Bowl die in het regular season niet in de top drie van de twee conferences (AFC en NFC) geëindigd zijn. De Bengals werden vierde in de AFC, na de Tennessee Titans, de Kansas City Chiefs en Buffalo Bills. De Rams eindigden in de NFC als vierde na de Green Bay Packers, Tampa Bay Buccaneers en Dallas Cowboys. 'Vooral het parcours van de Bengals was verrassend met zeges tegen de Titans en de Chiefs, de nummers één en twee. De Rams schakelden dan weer titelverdediger Tampa Bay, met Tom Brady, uit.'Toch is het contrast tussen de twee ploegen groot: tussen de Los Angeles Rams, die gewaardeerd worden op zo'n 4,7 miljard dollar, als derde 'rijkste' club in de NFL. Eigendom van miljardair Stan Kroenke, die ook voetbalclub Arsenal in zijn portefeuille heeft. De Bengals, uit een kleine markt als Cincinnati, zijn daarentegen 'slechts' 2,4 miljard dollar waard, als 'armste' club in de NFL. 'Voor de Rams is winnen bijna een must, want zij hebben enorm geïnvesteerd in sterren via allerhande trades: onder meer voor Von Miller en Odell Beckham Junior. Ze zijn all-in gegaan en hebben daarvoor veel opgegeven, onder meer in een trade met Detroit voor quarterback Matthew Stafford. Tot 2024 hebben de Rams zelfs geen draftpick meer in de eerste ronde. 'Een sterrenensemble, maar waar de vedetten, zoals Miller en Beckham Junior, wél in dienst van de ploeg spelen, wat ze voorheen minder deden. Bovendien hebben de Rams een goed scoutingssysteem ontwikkeld, waarmee ze jongere spelers kunnen laten rijpen onder de vleugels van die sterren.''Op zich is dit niet de gedroomde affiche waar de marketeers en de NFL op hadden gehoopt. Ook omdat de twee quarterbacks, Burrow en Stafford, geen sterren zijn die zichzelf verkopen. Stafford heeft zelfs geen Instagramaccount. Een veel kleiner sterrengehalte dus dan bijvoorbeeld Brady.'Maar dat belet niet dat tv-zender NBC zijn reclameslots volledig heeft uitverkocht, aan prijzen die 20 procent hoger liggen dan in 2018, met spots van 30 seconden tot zelfs zeven miljoen dollar. Opmerkelijk: veertig procent van de advertisers zijn ook nieuw.'Veel heeft dat te maken met de locatie: het gloednieuwe, state-of-the-art SoFi-stadium, een gigantisch complex dat liefst vijf miljard dollar kostte. Gelegen in Los Angeles, waar voor het eerst sinds 1993 de Super Bowl gespeeld wordt. Dat alleen al zorgt voor enorm veel aandacht. 'Al vallen de ticketprijzen nog relatief mee in vergelijking met vorige jaren: de goedkoopste tickets werden zaterdag verkocht voor 3600 dollar, de gemiddelde ticketprijs was 6000 dollar, de duurste 32.000 dollar. 'De Rams spelen nochtans thuis, maar hebben niet zo'n uitgebreide fanbasis zoals veel traditieclubs - in LA is er dan ook een overvloed aan sportteams in alle grote competities. De Rams hopen dat ze met winst in de Super Bowl hun aantal aanhangers wel kunnen opkrikken.''Aan beleving nooit gebrek voor, tijdens en na de Super Bowl, zeker nu het event plaatsvindt in dé entertainmenthoofdstad van de VS. Per traditie worden in aanloop naar de Super Bowl al allerlei activiteiten georganiseerd, met de Super Bowl Experience als meest bekende. Er is in LA een interactief themapark opgebouwd dat helemaal draait om American football en de NFL.'Het meest wordt echter uitgekeken naar de halftime show. Met deze keer op de affiche: rappers Dr. Dre, Snoop Dogg, Kendrick Lamar, Mary J. Blige én Eminem. Nooit hebben zoveel bekende artiesten samen opgetreden tijdens de rust. Goed mogelijk dat die show zelfs méér bekeken wordt dan de wedstrijd zelf, zeker als het sportieve verloop zou tegenvallen.'Wat Snoop Dogg en co gaan doen is wel nog topsecret. Er heerst op alle fronten strikte geheimhouding. Benieuwd wat dat wordt. Maar spektakel zal het zeker geven.'Meer dan ooit zullen de Amerikaanse fans ook gokken op de Super Bowl. In veel staten, intussen ook in New York, kan je intussen immers legaal op sportwedstrijden weeden. Volgens de American Gaming Association zullen er dit jaar zo'n 31,5 miljoen Amerikanen voor liefst 7,61 miljard dollar inzetten, een stijging van... 78% ten opzichte van vorig jaar.'