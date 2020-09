Donderdagnacht start in de VS het nieuwe Americanfootballseizoen. In aanloop daar naartoe belicht Jürgen Nijs, commentator bij Eleven Sports en al 36 jaar NFL-watcher, drie thema's die het seizoen zullen domineren.

Coronadwangbuis

Jürgen Nijs: 'De coronapandemie heeft ook een grote impact op de NFL. In preseason moesten alle 32 teams zich voorbereiden in een bubbel: overnachten in een hotel en trainen op de accommodaties van de club. Alle spelers (2747) én personeelsleden (5992) werden ook elke dag getest, goed voor bijna 60.000 testen per week. Dat leverde in de laatste week van augustus tien positieve gevallen op: relatief weinig, al zijn die bubbels dus ook niet helemaal coronaproof. Een speler probeerde zelfs een vriendinnetje, gekleed in een teamoutfit, binnen te smokkelen in zijn hotelkamer, maar werd op heterdaad betrapt.

'Vanaf de seizoensstart mogen alle spelers weer thuis overnachten en worden die bubbels afgeschaft. Niet houdbaar immers als je elke week naar een andere stad moet vliegen voor een match. Al blijven alle hygiënische en social distancingmaatregelen wel van kracht. Wellicht zullen spelers wel elke dag getest blijven worden, want het opheffen van de bubbel en de vaak heel dichte contacten tijdens een wedstrijd verhogen het besmettingsrisico substantieel. Er is wel al een doorzichtig masker ontworpen om in het rooster van de helm te plaatsen, maar spelers zijn niet verplicht om dat te dragen. 'De toeschouwers in de stadions worden, afhankelijk per staat, ook gelimiteerd: van geen fans tot een bezetting van ruim twintig procent. Sommige teams spreken van concurrentievervalsing, maar NFL-baas Roger Goodell wil daar niet in tussenkomen - dat is een politieke beslissing. De maatregelen voor de Superbowl in Tampa, op 7 februari, liggen nog niet vast, al wordt het stadion wel een hele maand vrijgehouden om de match eventueel later af te werken. 'Sowieso zullen de clubs veel geld verliezen, maar als alle wedstrijden afgewerkt worden, blijft de financiële impact nog relatief beperkt. Ook in de NFL zijn de miljarden aan tv-gelden immers de grootste inkomstenbron. Die contracten lopen ook af in 2021 en 2022. Dus móést er gespeeld worden. 'Spelers hebben wel het recht om af te melden: wegens medische redenen - daarvoor krijgen ze een loon van 350.000 dollar - of om persoonlijke redenen, nog goed voor een salaris van 150.000 dollar. Laurent Duvernay-Tardif, de Canadees van Kansas City, zal dit seizoen bijvoorbeeld niet aantreden omdat hij als spoedgeneesheer in opleiding op de behandeling van coronapatiënten wil focussen. In totaal hebben 69 spelers afgemeld, zo'n vier procent, maar geen grote sterren.' 'Net als in de NBA en de WNBA zullen die in de NFL centraal staan. In de eerste week zal bijvoorbeeld Lift Ev'ry Voice and Sing, het Black National Anthem, gespeeld worden. En zullen allicht veel spelers, waarschijnlijk zelfs hele teams, knielen tijdens het volkslied, vier jaar nadat 'pionier' Colin Kaepernick daarvoor verguisd werd. Bij de NFL hebben ze op dat vlak een grote bocht gemaakt: spelers en coaches mogen bijvoorbeeld ook opschriften als Stop Hate en Black Lives Matter op hun schoenen, petten of helmen zetten. En op het terrein komen leuzen als End Racism en It Takes All of Us.'De Washington Redskins hebben, vanwege de racistische bijklank, zelfs hun naam veranderd in Washington Football Team, in afwachting van een nieuwe bijnaam. Tot voor kort ondenkbaar, maar nu realiteit. Zoals ook de fans van de Kansas City Chiefs de Tomahawk Chop, een soort hakbeweging met bijhorend deuntje, niet meer zullen uitvoeren voor de match. Allemaal niet naar de zin van Donald Trump, die al veel boze tweets verstuurde, met name over het knielen tijdens het volkslied. Maar nu krijgt hij ook tegenwind van de NFL zélf.' 'Dé transfer van het tussenseizoen was die van supervedette op leeftijd, Tom Brady (43). Van de New England Patriots, waarmee hij zes Superbowls won, naar de Tampa Bay Buccaneers. En dus weg van Bill Belichick, de coach met wie hij bij de Patriots bijna twee decennia de NFL gedomineerd heeft. De vraag is: was dat vooral de verdienste van Brady? En kan hij het nu ook zónder Belichick, op zijn al 43e? Bij de Buccaneers zal hij wel beter omringd zijn dan vorig seizoen bij de Patriots. Zelfs zijn ex-maatje bij New England, Rob Gronkowski, is teruggekeerd uit pensioen om hem in Tampa te assisteren. Ik zie de Buccaneers, voor het eerst sinds het seizoen 2007, zo wel de play-offs halen, maar de Superbowl wordt moeilijk. 'In de NFC ( een van de twee conferences in de NFL, nvdr) zijn de New Orleans Saints en de San Francisco 49'ers allicht te sterk. Al zal de échte finale mogelijk al gespeeld worden in de AFC Championship Game ( de halve finale voor de Superbowl, nvdr). Tussen titelverdediger Kansas City Chiefs en de Baltimore Ravens, de teams met de twee jonge supersterren Patrick Mahomes (24) en Lamar Jackson (23), de Most Valuable Players van 2018 en 2019. Twee quarterbacks die voor een revolutie hebben gezorgd in de NFL. Niet de traditionele spelverdelers, zoals Brady, die in hun pocket blijven en passes rondstrooien, maar heel atletische types die veel lopen met de bal en dan hun receivers bedienen - weliswaar met meer risico op blessures. 'Ook naast het veld zijn ze ideale rolmodellen. Zeker Mahomes, een zoon van een blanke moeder en zwarte vader (een ex-baseballspeler), is heel down to earth, toegankelijk, geen vedette met kapsones. In de VS, en vooral bij Kansas, superpopulair. Niet toevallig verlengde hij deze zomer zijn contract met tien jaar, wat hem, inclusief bonussen, 445 miljoen euro zal opleveren, het meest lucratieve contract ooit in de sportgeschiedenis.'