Een nieuwe officiële startdatum voor de uitgestelde Olympische Spelen in Tokio is er nog niet, maar volgens Japanse media zou die op 23 juli 2021 vallen.

Van vrijdag 23 juli tot zondag 8 augustus, dat is de optie die door het Japanse organisatiecomité naar voren geschoven wordt.

...

Van vrijdag 23 juli tot zondag 8 augustus, dat is de optie die door het Japanse organisatiecomité naar voren geschoven wordt. De uitgestelde Spelen zouden in dat geval in exact dezelfde periode plaatsvinden als oorspronkelijk voorzien in 2020 (24 juli tot 9 augustus).Afgelopen dinsdag besloot het Internationaal Olympisch Comité om - na overleg met de Japanse overheden - de Olympische Spelen met een jaar uit te stellen naar 2021 als gevolg van de coronacrisis. 'De Spelen moeten worden verschoven naar een datum na 2020, maar niet later dan de zomer van 2021', luidde het eerst.De afgelopen week was er daarom luidop sprake van een Lentespelen, in maart, april of mei, vanwege de veel koelere temperaturen in Tokio. Maar dat lijkt nu geen optie meer, wegens botsingen met de grote voetbalcompetities en sportcompetities in de VS. En daar zijn de invloedrijke tv-zenders niet happig op. Het Japanse organisatiecomité wil ook genoeg tijd hebben om de uitgestelde Spelen weer op poten te zetten. Ook mogelijke naweeën van de coronapandemie zouden dan ontlopen (kunnen) worden.Door dezelfde periode als in 2020 aan te houden, zouden de uitgestelde Spelen 2021 in het vaarwater komen van de Tour de France (die eindigt op zondag 25 juli), het WK zwemmen in Fukuoka (tussen 16 juli en 1 augustus) en het WK atletiek in Eugene (tussen 6 tot en met 15 augustus 2021). World Athletics-voorzitter Sebastian Coe lietechter al verstaan dat de kans groot is dat het WK in Eugene naar 2022 verschuift. Ook voor het WK zwemmen zal in dat geval een oplossing gezocht moeten worden.Ook de Paralympics zouden met een jaartje opgeschoven worden en zouden plaatsvinden tussen 24 augustus en 5 september.De Executive Board van het IOC moet de nieuwe datum wel nog officieel goedkeuren. Vandaag is al een extra vergadering gepland. Afwachten of de nieuwe periode dan al, of in de loop van volgende week (of nog later), bekrachtigd wordt.