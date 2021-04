Statistiekenbureau Gracenote voorspelt dat de Belgische delegatie komende zomer op de Olympische Spelen in Tokio (23 juli - 8 augustus) huiswaarts keert met elf medailles. Dat zouden er bijna dubbel zoveel zijn als op de vorige Spelen in 2016 in Rio de Janeiro.

Met nog honderd dagen te gaan voor de start van de uitgestelde Spelen heeft Gracenote een prognose gemaakt over de medaillespiegel voor Tokio. Het statistiekenbureau hield hierbij rekening met prestaties op de grote kampioenschappen sinds het einde van de Spelen van 2016.

De Verenigde Staten zouden net als in Brazilië met de meeste medailles naar huis gaan. Volgens Gracenote zal Team USA 114 keer op het podium staan, waarvan 43 keer op de hoogste trede. China (85 medailles) en Rusland (73) maken de top drie vol, voor thuisland Japan (59) en Nederland (46).

De virtuele stand van Gracenote:

Land Goud Zilver Brons Totaal 1. VS 43 30 41 114 2. China 38 23 24 85 3. Rusland 23 24 26 73 4. Japan 34 16 9 59 5. Nederland 16 16 14 46 6. Frankrijk 9 13 19 41 7. Australië 12 13 15 40 8. VK 11 12 13 36 9. Duitsland 11 11 12 34 10. Italië 8 10 15 33 25. België 2 4 5 11

Met een totaal van elf medailles ziet Gracenote België als 25e eindigen. De Belgen zouden tweemaal goud, vier keer zilver en vijfmaal brons winnen. In 2016 ging België met zes medailles aan de haal. Wielrenner Greg Van Avermaet en zevenkampster Nafi Thiam veroverden het hoogste eremetaal. Zwemmer Pieter Timmers (100 meter vrije slag) en de nationale mannenhockeyploeg gingen met het zilver aan de haal, Dirk Van Tichelt (judo) en Jolien D'hoore (baanwielrennen) grepen het brons. Het was toen van 1996 geleden dat de Belgische selectie aan zes medailles kwam.

Met elf plakken zou België de oogst van 2016 bijna verdubbelen. Alleen in een ver verleden haalde ons land meer medailles. In 1920 wonnen de Belgen in eigen land maar liefst 36 keer eremetaal. In 1900 in Parijs werden vijftien medailles veroverd en in 1924, weer in Parijs, dertien.

