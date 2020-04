Door het coronavirus moeten verschillende sporters het een tijd zonder hun geliefde spelletje doen. Hoe brengen zij hun dagen door? Vandaag: Stefano Pinna, professioneel eFIFA-speler bij het Franse Lille.

Hoe ziet een doorsnee dag er momenteel uit?'Rustig, want er zijn geen toernooien meer, enkel nog een toernooi van mijn club Lille dat om de twee dagen doorgaat. Maar daarbuiten is er eigenlijk niets meer te doen. Een tijdje geleden speelde ik wel nog een oefeninterland voor België, maar tegenwoordig zit ik vaak tv te kijken of ga ik eens rondwandelen. FIFA speel ik nu ook nog voornamelijk in het weekend en dan probeer ik m'n weekdagen te vullen met andere games.'Heeft het feit dat je nu veel vrije tijd hebt ook zijn positieve kanten?'Eigenlijk zie ik er niets positiefs in. Voorheen speelde ik ook enkel in de weekends FIFA, maar dan was dat competitief en dat mis ik nu toch wel. Gelukkig word ik wel nog vast betaald door Lille en dat zal ook nog wel zo blijven, denk ik. De club vroeg wel om een deel in te leveren, maar dat heb ik geweigerd. Ik moet ook nog alles betalen en de club legde zich daarbij neer.'Hoe probeer je het gebrek aan voetbal te compenseren?'Wel, ik ben eens begonnen met Football Manager en dan meteen met Juventus om er een beetje in te komen. Dat is een spel waar je heel veel tijd in moet steken om er goed in te worden en nu heb ik dat genoeg. Maar ook dat speel ik weer met vrienden, want er moet wat competitie in blijven. Zo ben ik nu eenmaal (lacht).'Hoe bang ben je van het coronavirus?'Tot nu toe heb ik er nog geen ervaring mee gehad, maar ik ben ook heel voorzichtig. Sommigen zie ik dan nog naar feestjes gaan enzovoort, maar dat doe ik zeker niet. Ik ontsmet ook alles meteen, dus ik ben er wel echt mee bezig, ja.'Met wie heb je nog contact en hoe gebeurt dat?'Ik woon nog bij mijn moeder, dus met haar heb ik al veel contact. En voor de rest zit ik altijd te chatten met vrienden, familie en andere FIFA-spelers op WhatsApp en Messenger. In het echt spreek ik met niemand af, want ik wil zeker niks riskeren.'