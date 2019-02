Steven Vanmedegael (32) op zoek naar eerste trofee als hoofdcoach van Knack Roeselare

32 jaar jong is hij, maar zoals hij gepassioneerd een uiteenzetting geeft over zijn volleybalideeën, doet niets vermoeden dat we tegenover een debuterend hoofdcoach bij een (top)club zitten. Zijn discours doet zelfs denken aan dat van zijn gepokt en gemazelde voorganger Emile Rousseaux. Niet helemaal verrassend, want Vanmedegael was vijf jaar lang Rousseauxs assistent en ze werkten ook voordien al samen bij de Vlaamse volleybalschool.

Met zijn 32 jaar is Steven Vanmedegael amper een jaartje ouder dan zijn kapitein Hendrik Tuerlinckx. 'Er valt niet te ontkennen dat ik geen ervaring heb als eindverantwoordelijke op dit niveau, en dat is een nadeel,' erkent hij in een interview met Sport/Voetbalmagazine, 'maar het is wel al mijn twaalfde seizoen. Dat kunnen dan weer weinig trainers die starten in de Liga A voorleggen. Het is een balans vinden tussen leergierig zijn en een bepaald charisma opeisen bij de spelers, zo van: ik ben jong, maar er zijn limieten. Als ik een beslissing neem, dan doen we het zo, punt. Ik heb ook geluk met de spelersgroep. Omdat ik hier al zes jaar werk, hebben ze vertrouwen in mij.'

Andere tactiek

Vanmedegael voerde enkele tactische aanpassingen door. De voorbije jaren hanteerde het team vaak de voorzichtige float service, terwijl er dit seizoen opvallend veel gekozen wordt voor de aanvallendere en meer risicovolle topspin opslagen. 'We wonnen veel wedstrijden met floats, maar je moet ook durven vast te stellen dat we daar vorig jaar in de titelstrijd met Maaseik nauwelijks rendement mee haalden. Ook Aalst vond in receptie specialisten die floats makkelijker onder controle houden. De jump spin weer integreren is een van de elementen die ik veranderde. Aanvankelijk betaalden we de hogere foutenlast soms cash, maar we hopen dat dit op het juiste moment gaat renderen.'

Zondag is zo'n sleutelmoment. Dan kan Knack Roeselare voor de twaalfde keer en voor de vierde keer op rij de beker winnen. Daarvoor moet het wel voorbij Lindemans Aalst. 'Zoals het klassement al aangeeft, wordt het een wedstrijd tussen twee teams die elkaar waard zijn. Bij ons loopt het blokkerend heel goed. We hebben dit seizoen, alle competities samen, nog maar in twee wedstrijden minder blocks kunnen zetten dan de tegenstander. In receptie zetten we stappen vooruit, maar het moet nog beter, zeker bij harde opslagen.'

'De sterkte van Aalst is dat zij zowel voor de opposite, de receptiehoek als het midden meerdere gelijkwaardige alternatieven hebben. De vorm van de dag en kunnen omgaan met de unieke omstandigheden - een grote zaal, veel publiek - zullen bepalend zijn', besluit Vanmedegael. 'De onderlinge confrontaties dit seizoen indachtig, denk ik dat er opnieuw een vijfsetter zit aan te komen.'