Stijn Desmet is tijdens de wereldkampioenschappen shorttrack in Montreal op de 1.500 meter als derde geëindigd. Even later voegde hij een bronzen plak toe op de 500 meter.

Het waren de eerste WK-medailles van de schaatser uit Mechelen, die zondag zijn 24e verjaardag viert.

De 1.500 meter race begon rustig. Met Luca Spechenhauser aan de leiding werden de eerste ronden afgelegd. Met een val schakelde de Italiaan zichzelf uit. Dat bracht de Zuid-Koreaan June Seo Lee aan de kop. Vijf ronden voor het einde nam Desmet de leiding. Vervolgens kwam de aanval van Shaoang Liu, met een Chinese vader en een Hongaarse moeder. Canadees Pascal Dion passeerde Desmet ook, maar de Belg hield het brons in de laatste ronde knap vast. Hij hield de Nederlander Sjinkie Knegt, in Heerenveen een van zijn trainingspartners, achter zich. Knegt was er als eerste bij om Desmet met zijn medaille te feliciteren.

Desmet eindigde eerder in zijn halve eindstrijd als tweede achter de Zuid-Koreaan June Seo Lee.

500 meter

De Mechelaar leek in de finale van de 500 meter voor 3.000 toeschouwers op de vierde plaats af te stevenen. Maar de Zuid-Koreaan June Seo Lee kwam ten val en Desmet passeerde hem. De titel ging, zoals in de 1.500 meter, naar de Hongaar Shaoang Liu. De tweede plaats was voor de verrassende Fransman Quentin Fercoq. Desmet bereikte de tweede WK-finale van de dag door in de halve eindstrijd achter Fercoq als tweede te eindigen. In de kwartfinale was er zelfs winst geweest. Op weg naar de finish passeerde Desmet de leidende Canadees Pascal Dion, die de A-eindstrijd uiteindelijk niet haalde.

Zus Hanne Desmet plaatste zich niet voor de finale op de 1.500 meter. De winnares van het olympisch brons op de 1.000 meter kreeg een penalty in de halve finales wegens onreglementair handelen en viel. Door haar risicovolle manier van schaatsen loopt ze relatief vaak een straf op.

