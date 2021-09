De 3x3 Belgian Lions nemen deel aan het komende EK in Parijs (10-12 september), ondanks het feit dat een dossier rond mogelijke fraude bij de organisatie van 3x3-toernooien is ingediend bij de Cel Sportfraude van de federale politie. De strafklacht wordt gecombineerd met een intern tuchtonderzoek bij Basketbal Vlaanderen.

Dat meldt Basketball Belgium in een persbericht.

'Basketball Belgium, Association Wallonie-Bruxelles de Basketball en Basketbal Vlaanderen hebben inmiddels de beschikbare informatie over de vermeende fraude in het 3x3 basketbal verzameld en zich gebogen over de verdere aanpak van het dossier. De federaties wensen dat dit dossier grondig wordt onderzocht en contacteerden in dat opzicht de Cel Sportfraude van de federale politie.

'De strafklacht wordt gecombineerd met een intern tuchtonderzoek bij Basketbal Vlaanderen,' klinkt het nog.

Geen schorsing

Zolang de onderzoeken lopen, volstaat volgens Basketball Belgium de beschikbare informatie niet om bepaalde spelers te schorsen. Thibaut Vervoort, Rafaël Bogaerts, Thierry Marien en Nick Celis, die op de voorbije Olympische Spelen op de vierde plaats eindigden, kunnen dus deelnemen aan het EK.

'Om de lopende onderzoeken optimaal te laten verlopen, zullen de drie federaties geen verdere verklaringen afleggen en vragen zij met aandrang om de betreffende spelers niet te belasten, zodat zij zich maximaal kunnen richten op hun sportieve prestaties.'

Fictieve toernooien

Eind augustus pakte De Standaard uit met het nieuws dat de 3x3 Lions in aanloop naar de Olympische Spelen fictieve toernooien organiseerden om zo punten te sprokkelen voor de ranking. Dat liet hen toe deel te nemen aan de olympische kwalificatietoernooien.

Zowel de 3x3 Lions als de 3x3 Cats plaatsten zich eerder dit jaar via het kwalificatietornooi in Tel Aviv voor het EK.

EK

Vervoort, Bogaerts, Marien en Celis nemen het op zaterdag 11 september om 17u55 in groep A op tegen Oekraïne en om 19u45 tegen Servië, het nummer 1 op de wereldranking.

De 3x3 Cats kunnen niet rekenen op de geblesseerde Elise Ramette. Zij wordt vervangen door Becky Massey. Marie Vervaet, Lut De Meyer en Laure Resimont zijn wel opnieuw van de partij. De Belgische vrouwen zijn ingedeeld in groep C en openen op vrijdag 10 september het toernooi tegen Roemenië (17u30). Hun tweede partij in de groepsfase - tegen Hongarije - staat dezelfde dag om 19u20 gepland. De kwartfinales, halve finales en finales bij zowel de vrouwen als de mannen zijn gepland op zondag 12 september.

