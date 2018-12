Stunten met voetbal op World Final Street Style

Spectaculaire beelden van de World Final in het Street Style voetbal. De bedoeling is om zo veel mogelijk trucjes uit te voeren, straffer dan die van de tegenstander. De Noor Erlend Fagerli klopte een Braziliaan. En hij kreeg zijn prijs van Roberto Carlos, wereldkampioen met Brazilië in 2002.