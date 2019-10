Door een dreigende supertyfoon heeft de organisatie van het WK rugby in Japan twee wedstrijden en van het programma geschrapt en ook de kwalificaties van de F1-wedstrijd lijkt niet door te zullen gaan.

De supertyfoon Hagibis lijkt volgens alle weerkaarten zaterdag over Japan te trekken. Het wordt beschouwd als een categorie 5 en bereikt windsnelheden tot boven de 300 km/u. Dat is geen goed nieuws voor de grote sportevenementen die dit weekend op het eiland gepland staan. Sinds eind september is er namelijk al het WK rugby bezig en dit weekend zal in Suzuka ook de GP van Japan gereden worden in de F1. Beide evenementen lijken nu ook sterk verstoord te zullen worden door Hagibis.

De organisatie van het WK rugby heeft haar voorbereidingen al getroffen en schrapte twee wedstrijden die zaterdag moesten doorgaan. Het gaat om de groepswedstrijden Italië - Nieuw Zeeland en Engeland - Frankrijk die respectievelijk doorgingen in Toyota en Yokohama. De wedstrijden zullen in de boeken gaan als een 0-0 gelijkspel en dus voor ieder een punt. De toeschouwers krijgen hun tickets terugbetaald.

Maar ook voor de Formule 1 is de supertyfoon geen goed nieuws. Bij windsnelheden boven de 100 km/u kan er gewoonweg niet geracet worden. De organisatie van de GP van Suzuka hebben voorlopig nog geen maatregelen getroffen maar lijken dat wel nog te doen. In 2004 werd de GP ook al eens bedreigd door een supertyfoon. Toen werden de kwalificaties van zaterdag verplaatst naar zondagochtend. De weerkaarten voor zondag zien er op dit moment ook veel beter uit.