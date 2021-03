Het 'Team LeBron James' heeft in Atlanta het All-Star Game van de Noord-Amerikaanse profbasketcompetitie (NBA) gewonnen tegen het 'Team Kevin Durant'.

LeBron James en co haalden het dankzij uitblinker Giannis Antetokounmpo met 170-150. De 26-jarige Griek kroonde zich tot MVP (Most Valuable Player).

Antetokounmpo (Milwaukee) was in het feestduel goed voor 35 punten. Ook Damian Lillard (Portland) blonk uit met 32 punten, net als Stephen Curry (Golden State) met 28 punten.

De tegenstander trad niet aan op volle sterkte. Durant deed zelf niet mee vanwege een blessure. Bradley Beal (Washington) was goed voor 26 punten, Kyrie Irving (Brooklyn) nam er 24 voor zijn rekening.

Coronacrisis

Het All-Star Game in de NBA vond dus plaats in volle coronacrisis, ondanks kritiek van verschillende sterspelers vooraf. Zij zagen het tijdens de coronapandemie niet zitten om de exhibitiewedstrijd te spelen.

Onder meer LeBron James en Giannis Antetokounmpo lieten weten dat ze tijdens de pandemie geen zin hadden in een All-Star Game, gezien ook de drukke kalender en de korte rustperiode na de play-offs van 2020.

