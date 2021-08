Lees hier een overzicht van de Belgische prestaties op de Olympische Spelen in Tokio.

Vrijdag 23 juli:

- BOIC kondigt aan dat Jelle Geens na een positieve coronatest moet passen voor de individuele race.

- Boogschutter Jarno De Smedt komt als eerste Belg in actie. Hij eindigt op de 43e plaats in de kwalificatieronde, die dient om de tabel met rechtstreekse uitschakeling (vanaf 1/32e finales) samen te stellen.

- Tijdens de openingsceremonie dragen meerkampster Nafi Thiam en hockeyspeler Felix Denayer de Belgische vlag. Tennisster Naomi Osaka ontsteekt de olympische vlam in een nagenoeg leeg Olympisch Stadion in Tokio. .

Zaterdag 24 juli:

- Jessie Kaps strandt in kwalificaties 10 meter luchtgeweer. Ze wordt 27e (op 50 deelneemsters).

- Roeiers Tim Brys en Niels Van Zandweghe plaatsen zich rechtstreeks voor de halve finales van de lichte dubbeltwee, dankzij een tweede plaats in hun reeks.

- Judoka Jorre Verstraeten sneuvelt in de achtste finales van de klasse tot 60 kg. Hij verliest met ippon van Naohisa Takato, die gastland Japan later op de dag een eerste gouden medaille bezorgt op de Spelen in Tokio.

- De Belgische hockeymannen, de regerende wereldkampioen, verslaan in hun eerste groepswedstrijd Europees kampioen Nederland met 3-1.

- Gewichthefster Nina Sterckx wordt twee dagen voor haar 19e verjaardag vijfde in de klasse tot 49 kilogram. Met 81 kg in het trekken en 99 kg in het stoten komt ze tot een totaal van 180 kg, een nieuw Belgisch record.

- De Belgische basketmannen 3x3 (Nick Celis, Rafaël Bogaerts, Thibaut Vervoort en Thierry Marien) openen hun olympisch toernooi met een 21-20 zege tegen Letland. Later op de dag gaan ze met 16-18 onderuit tegen Japan.

- Wout van Aert zorgt voor de eerste Belgische medaille in Tokio. Minder dan een week na het einde van de Ronde van Frankrijk eindigt hij in de wegrit in Japan op de tweede plaats, goed voor zilver. Het goud is voor de Ecuadoraan Richard Carapaz. Tourwinnaar Tadej Pogacar gaat met brons aan de haal.Titelverdediger Greg Van Avermaet geeft op. Remco Evenepoel is 49e, Tiesj Benoot 58e en Mauri Vansevenant 77e.

- Larissa Pauluis (Flambeau) kan zich niet plaatsen voor de dressuurfinale. In groep C eindigt ze op de achtste plaats, waardoor ze zich niet kwalificeren voor de GP Freestyle.

- Elise Mertens en Alison Van Uytvanck kunnen zich niet plaatsen voor de tweede ronde van het dubbelspel. In de openingsronde verliezen ze met 6-3, 7-6 (7/4) van de Spaanse tandem Garbine Muguruza en Carla Suarez Navarro. Sander Gillé en Joran Vliegen gaan er in de openingsronde uit tegen de Nederlanders Wesley Koolhof en Jean-Julien Rojer: 6-3, 7-6 (7/5).

Zondag 25 juli:

- De 3x3 Belgian Lions winnen met 21-16 van Rusland en gaan vervolgens met 14-21 onderuit tegen Servië.

- Lotte Kopecky grijpt met een vierde plaats nipt naast de medailles in de olympische wegrit. Het goud gaat verrassend naar de Oostenrijkse Anna Kiesenhofer.

- Domien Michiels (Intermezzo) en Laurence Roos (Fil Rouge) kunnen zich niet plaatsen voor de GP Freestyle in de dressuurcompetitie. In de landencompetitie eindigt België op de negende plaats, enkel de top acht mag naar de finale.

- Met een vijfde plaats in de kwalificaties plaatst België zich voor het eerst voor de finale van de landencompetitie in het turnen. Nina Derwael en Jutta Verkest plaatsen zich voor de finale aan de brug met ongelijke leggers.

- Fanny Lecluyse strandt met een 26e plaats in de reeksen van de 100m schoolslag. In de 4x100m bij de vrouwen verpulveren de Australische vrouwen het wereldrecord reeds in de reeksen.

- Charline Van Snick sneuvelt tegen Chelsie Giles in de eerste ronde van de herkansingen in de klasse tot 52kg van het judo bij de vrouwen.

- Met een dertiende plaats is Axel Cruysberghs uitgeschakeld in de reeksen van de street-competitie van het skateboarden.

- Taekwondoka Jaouad Achab sneuvelt tegen de Dominicaan Bernardo Pie in de achtste finales van de klasse tot 68kg.

- Met een zege in twee sets (6-3 en 6-2) tegen de Servische Ivana Jorovic plaatst Alison Van Uytvanck zich voor de tweede ronde van het enkelspel. Elise Mertens verliest in de openingsronde met 4-6, 6-4 en 6-4 van de Russin Ekaterina Alexandrova. Haar toernooi is afgelopen. Ook Ashleigh Barty, nummer een van de wereld, moet na de eerste ronde haar koffers pakken.

- Na de eerste twee regatta's in de Laser Radial staat zeilster Emma Plasschaert op de tiende plaats. In de Laser-klasse is Wannes Van Laer 33e na de eerste regatta.

Maandag 26 juli:

- De 3x3 basketploeg verliest met 21-20 van China om vervolgens na overtime Nederland 17-18 te kloppen. - In hun tweede groepswedstrijd kloppen de Red Lions Duitsland met 3-1.

- De Brit Tom Pidcock wint de mountainbikecompetitie, Jens Schuermans komt niet verder dan de achttiende plaats. Mathieu van der Poel komt in het wedstrijdbegin zwaar ten val en geeft op.

- Met een veertiende chrono in de reeksen (1:55.78) plaatst Louis Croenen zich voor de halve finales van de 200m vlinderslag.

- Lore Bruggeman is uitgeschakeld in de kwalificaties van de street-competitie in het skateboarden bij de vrouwen. De zege is er voor de 13-jarige Japanse Momiji Nishiya.

- Alison Van Uytvanck schakelt in de tweede ronde de Tsjechische Petra Kvitova uit in drie sets: 5-7, 6-3 en 6-0.

- Marten Van Riel eindigt op de vierde plaats in de triatlon bij de mannen.Het goud is voor de Noor Kristian Blummenfelt.

- Na afloop van de vierde regatta staat Emma Plasschaert op de elfde plaats in de Laser Radial. In de Laser-klasse is Wannes Van Laer 28e.

Dinsdag 27 juli:

- Lianne Tan wint haar eerste wedstrijd in de groepsfase van het badmintontoernooi met 21-6 en 21-8 van de Birmanese Thuzar Thet Htar. - De 3x3 Belgian Lions winnen hun laatste groepswedstrijd met 16-14 van Polen, eindigen zo op de tweede plaats van de groepsfase en plaatsen zich voor de halve finales.

- De Belgian Cats zorgen in hun eerste groepswedstrijd meteen voor een stunt door vicewereldkampioen Australië met 70-85 te kloppen.

- In de landencompetitie van het turnen eindigt België op de achtste en laatste plaats. Het goud is voor Rusland.

- De Red Lions winnen hun derde groepswedstrijd met 9-4 van Zuid-Afrika en zijn even later ook zeker van de kwalificatie voor de kwartfinales.

- Judoka Matthias Casse verovert brons in de klasse tot 81kg. Daarin haalt hij het van de Georgiër Tato Grigalashvili. De tweede medaille voor België is een feit.

- Githa Michiels moet opgeven na een valpartij in de montainbikecompetitie bij de vrouwen.

- Louis Croenen kan zich in 1:16.67 niet plaatsen voor de finale van de 200 meter vlinder. Hij eindigt als zestiende en laatste in de halve finales.

- Met Naomi Osaka sneuvelt de nummer twee van de wereld in de achtste finales van het tennistoernooi bij de vrouwen. De Japanse verliest in twee sets van de Tsjechische Marketa Vondrousova.

- Ook voor Alison Van Uytvanck is het tennistoernooi afgelopen in de achtste finale. Zij verliest in twee sets (6-4 en 6-1) van de Spaanse Garbine Muguruza.

- Triatlete Valerie Barthelemy eindigt op de tiende plaats bij de vrouwen. Claire Michel geraakt door een blessure niet verder dan de 34e en laatste plaats.

- Isaura Maenhaut en Anouk Geurts staan na de drie regatta's van de openingsdag van de 49er FX op de vijfde plaats. In de Laser Radial schuift Emma Plasschaert na zes regatta's op naar de zesde paats. Wannes Van Laer is 28e in de Laser.

Woensdag 28 juli:

- In het roeien plaatsen Tim Brys en Niels Van Zandweghe zich in de lichte dubbeltwee zich met een derde plaats in hun halve finale voor de finale.

- Badmintonster Lianne Tan verliest haar tweede groepswedstrijd met 21-11 en 21-17 van de Indonesische Gregoria Mariska Tunjung en is uitgeschakeld.

- Na een stevige 21-8 nederlaag in hun halve finale tegen Letland, grijpen de 3x3 Belgian Lions in de kleine finale naast het brons na een 21-10 nederlaag tegen Servië.

- In de individuele tijdrit bij de mannen komen Wout van Aert en Remco Evenepoel niet verder dan respectievelijk een zesde en negende plaats. Het olympische goud gaat naar de Sloveen Primoz Roglic. Bij de vrouwen eindigt Julie Van de Velde op de negentiende plaats. De Nederlandse Annemiek van Vleuten pakt de olympische titel.

- De Amerikaanse turnster en titelverdedigster Simone Biles geeft forfait voor de allroundcompetitie omdat ze haar mentale gezondheid niet in gevaar wil brengen.

- Kajakker Gabriel De Coster is met een 22e plaats uitgeschakeld in de reeksen van de K1 slalom.

- Fanny Lecluyse plaatst zich voor de halve finales van de 200 meter schoolslag dankzij een vijfde stek in haar reels in 2:23.42.

- Boogschutter Jarno De Smedt is uitgeschakeld in de zestiende finales van de individuele competitie.

- Zeilsters Isaura Maenhau en Anouk Geurts zakken na een 14e stek en twee diskwalificaties naar de vijftiende plaats in de stand.

Donderdag 29 juli:

- Roeiers Tim Brys en Niels Van Zandweghe eindigen in de finale van de lichte dubbeltwee op de vijfde plaats. - BMX'er Elke Vanhoof eindigt in haar kwartfinale op de vierde plaats en plaatst zich zo voor de halve finales.

- Judoka Toma Nikiforov is uitgeschakeld in de tweede ronde van de klasse tot 100kg, na verlies met ippon tegen de Portugees Jorge Fonseca, nummer twee van de wereld en tweevoudig wereldkampioen.

- Golfer Thomas Pieters staat na afloop van de eerste ronde op een knappe derde plaats. Thomas Detry is 31e. - Turnsters Nina Derwael en Jutta Verkest eindigen respectievelijk op de 6e en 23e plaats in de finale van de allroundcompetitie. Het goud is er voor de Amerikaanse Sunisa Lee.

- De Red Lions winnen hun vierde groepswedstrijd met 9-1 van Canada en zijn zeker van de groepswinst. - Fanny Lecluyse plaatst zich met een vijfde plaats in haar halve finale in 2:23.73, de achtste tijd van alle deelnemers, voor de finale van de 200m schoolslag. Louis Croenen strandt met de 28e tijd in totaal in de reeksen van de 100 meter vlinderslag.

- In het koningsnummer van het zwemmen, de 100m vrij, is het goud voor de Amerikaanse Caeleb Dressel. In de 4x200m wisselslag verovert China de olympische titel met een nieuw wereldrecord (4:40.33).

- Zeilster Emma Plasschaert schuift op naar een vierde plaats in de stand, na een vijfde en vierde plaats in de regatta's van de dag. Wannes Van Laer is 26e in de Laser-klasse.

Vrijdag 30 juli:

- De gemengde aflossingsploeg in de 4x400m (Alexander Doom, Imke Vervaet, Camille Laus en Jonathan Borlée) plaatst zich met een derde plaats in zijn reeks in een Belgisch record (3:12.75) voor de finale. Opschudding na afloop: de Verenigde Staten en de Dominicaanse Republiek werden aanvankelijk gediskwalificeerd, maar tekenden met succes verzet aan.

- In 28:31.91 eindigt Isaac Kimeli op de achttiende plaats in de 10.000m. Het goud is in een olympisch record (27:43.22) voor de Ethiopiër Selemon Barega.

- In hun tweede groepswedstrijd winnen de Belgian Cats met 87-52 van Puerto Rico. Dankzij de eerdere zege van China tegen Australië zijn de Belgische basketvrouwen zeker van een plaats in de kwartfinales.

- BMX'er Elke Vanhoof strandt met een zesde plaats in de halve finales.

- Eventingamazone Lara de Liedekerke (Alpaga d'Arville) sluit de eerste dag van de dressuur in de eventingcompetitie af op de 33e plaats.

- Op de slotspeeldag van de groepsfase komen de Red Lions in een duel zonder inzet tegen Groot-Brittannië niet verder dan een 2-2 gelijkspel. In de kwartfinales wacht Spanje.

- Fanny Lecluyse eindigt in 2:24.57 op de achtste plaats van de 200m schoolslag. De zege is voor de Zuid-Afrikaanse Tatjana Schoenmaker, in een nieuw wereldrecord (2:18.95).

- Novak Djokovic mag zijn droom van een Golden Slam definitief opbergen. De Servische nummer een van de wereld sneuvelt in de halve finales tegen de Duitser Alexander Zverev.

- Zeilster Emma Plasschaert schuift na negen regatta's op naar de derde plaats in de Laser Radial-klasse. In de tiende regatta eindigt ze pas als 21e waardoor ze de medal race als vijfde moet beginnen. Isaura Maenhau en Anouk Geurts sluiten de derde dag in de skiff 49er FX af op de 17e plaats. In de Laser-klasse eindigt Wannes Van Laer op de 27e plaats.

Zaterdag 31 juli:

- In de gemengde aflossing op de 4x400m eindigt België (Imke Vervaet, Dylan Borlée, Camille Laus en Kevin Borlée) in een nieuw Belgisch record (3:11.51) op de vijfde plaats in de finale. Het goud is voor Polen. Op de 400m horden plaatst Paulien Couckuyt zich in een Belgisch record voor de halve finales. Hanne Claes is uitgeschakeld in de reeksen. Op de 110m horden kwalificeert Anne Zagré zich met een Belgisch record voor de halve finales. Eliott Crestan mag in de 800m naar de halve finales, voor Ben Broeders eindigt het in de kwalificaties van het polsstokspringen. Op de 110m horden verlengt de Jamaicaanse Elaine Thompson-Herah haar olympische titel in 10.61, een olympisch record. In een hoogstaande finale haalt ze het van haar landgenotes Shelly-Ann Fraser-Price (10.74) et Shericka Jackson (10.76).

- Golfers Thomas Pieters en Thomas Detry staan na afloop van de derde ronde en voorlaatste ronde op een gedeelde 14e plaats, met 205 slagen.

- Zwemmer Caeleb Dressel wint de 100m vlinderslag in een wereldrecord (49.45) en verovert zo zijn derde gouden medaille in Tokio.

- Novak Djokovic moet de Franse hoofdstad verlaten zonder eremetaal. In de kleine finale van het enkelspel verliest hij tegen de Spanjaard Pablo Carreno Busta, vervolgens geeft hij "geblesseerd" forfait voor de kleine finale van het gemengd dubbel. In het enkelspel bij de vrouwen is de olympische titel voor de Zwitserse Belinda Bencic. In de finale haalt ze het met 7-5, 2-6 en 6-3 van de Tsjechische Marketa Vondrousova. De bronzen medaille is voor de Oekraïense Elina Svitolina.

- In gemengde landencompeitie van het triatlon eindigen de Belgian Hammers op de vijfde plaats. Claire Michel, Marten Van Riel, Valerie Barthelemy en Jelle Geens zetten 1u24.36 op de tabellen, het goud is voor Groot-Brittannië. - Zeilsters Isaura Maenhaut en Anouk Geurts sluiten de 49er FX af op de veertiende plaats.

Zondag 1 augustus:

- Jonathan Sacoor en Kevin Borléee plaatsen zich allebei voor de halve finales van de 400m. Sacoor zet 45.41 op de tabellen, Borlée 45.35. Anne Zagré strandt in de halve finales van de 100m horden in 12.78, de op een na snelste chrono in haar carrière. Eliott Crestan loopt op de 800m een persoonlijk record (1:44.84), maar dat volstaat niet voor de finale. Intussen wordt bekendgemaakt dat Cynthia Bolingo geblesseerd forfait moet geven voor de Spelen.

- In het hink-stap-springen is het olympische bij de vrouwen voor de Venezolaanse Yulimar Rojas. Met een sprong van 15m67 veegt ze een 26 jaar oud wereldrecord van de Oekraïense Inessa Kravets van de tabellen. In het hoogspringen bij de mannen delen de Italiaan Gianmarco Tamberi en de Qatarees Mutaz Barshim het goud, nadat ze waren overeengekomen de barrages niet af te werken. In de 100m is de Italiaan Marcell Jacobs met een chrono van 9.80 de opvolger van Usain Bolt.

- Golfers Thomas Pieters en Thomas Detry eindigen respectievelijk op de 16e en 22e plaats. Het goud is voor de Amerikaan Xander Schauffele.

- Turnster Nina Derwael schenkt België een eerste gouden medaille op deze Spelen. Aan de brug met ongelijke leggers haalt ze het met een score van 15.200 van de Russin Anastasiia Iliankova (14.833) en de Amerikaanse Sunisa Lee (14.500).

- De Red Lions buigen in de kwartfinales tegen Spanje een 0-1 achterstand nog om in een 3-1 zege. In de halve finales wacht India.

- In het tennis is de olympische titel in het mannenenkelspel voor de Duitser Alexander Zverev. Hij haalt het in de finale in twee sets van de Rus Karen Khachanov.

- Zeilster Emma Plasschaert finisht op een knappe tweede plaats in de medaillerace, maar dat volstaat net niet voor een podiumplaats. De Oostendse eindigt op de vierde plaats in de eindstand, het goud is voor de Deense Anne-Marie Rindom.

Maandag 2 augustus:

- Elise Vanderelst plaatst zich voor de halve finales van de 1.500 meter met een tijd van 4:05.63. Imke Vervaet volgt kort nadien haar voorbeeld en plaatst zich voor de halve finales van de 200 meter in 23.05. Zij sneuvelt later op de dag wel in de halve finales met een zevende plaats (23.31). Ook op de 400 meter overleeft Jonathan Sacoor met een achtste plaats in de halve eindstrijd (45.88) de halve finales niet. Paulien Couckuyt grijpt net naast een ticket voor de finale op de 400 meter horden, ondanks een Belgisch record (54.47). In de kwalificaties van het polsstokspringen moet Fanny Smets snel de strijd staken met een beste sprong over 4m25.

- De Belgian Cats verliezen hun derde en laatste poulewedstrijd tegen China met 74-62. Een nederlaag die echter zonder gevolg blijft, want ze behouden als beste tweede hun status van reekshoofd bij de loting van de kwartfinales. Voor de Belgische basketvrouwen komt hierin thuisland Japan uit de trommel.

- Artuur Peters plaatst zich via de herkansingen voor de halve finales van de K1 1.000 meter. Zijn zus Hermien Peters en Lize Broekx volgen zijn voorbeeld en stoten door naar de halve finales van de K2 500 meter.

- In het baanwielrennen sneuvelen op de eerste dag meteen twee wereldrecords. De Duitse vrouwen scherpen in de kwalificaties de mondiale toptijd aan in de ploegenachtervolging tot 4:07.307. De Chinese vrouwen verbreken in de sprintcompetitie per ploeg een eigen wereldrecord tot 31.804.

- Sensatie in het voetbaltoernooi bij de vrouwen. Canada schakelt in de halve finales topfavoriet de Verenigde Staten uit (1-0). In de andere halve finale verslaat Zweden Australië. - Gewichthefster Anna Van Bellinghen eindigt in de klasse boven 87 kilogram als elfde, met een totaal van 219 kilogram (96 kilogram in het trekken en 123 kilogram in het stoten).

- De 38-jarige Cubaanse worstelaar Mijain Lopez verovert in de klasse boven de 130 kilogram (Grieks-Romeins) zijn vierde opeenvolgende gouden medaille. Hij wordt de vierde atleet die vier olympische titels op rij wint, na Carl Lewis (verspringen), Michael Phelps (zwemmen) en Al Oerter (discuswerpen).

Dinsdag 3 augustus:

- Ismael Debjani stunt in de reeksen van de 1.500 meter en plaatst zich als winnaar van zijn reeks (3:36.00) voor de halve finales. In het slot van de race snelt hij de Keniaanse wereldkampioen Timothy Cheruiyot voorbij. Ook Robin Vanderbemden kent in de reeksen van de 200 meter succes en plaatst zich voor de halve finales. Later op de dag wordt hij in deze ronde uitgeschakeld met de zevende tijd (24.00). Op de 110 meter horden overleeft Michael Obasuyi met een achtste plaats zijn reeks (13.65) niet. Isaac Kimeli (13:57.36) en Robin Hendrix (13:58.37) kunnen niet doorstoten in de kwalificaties van de 5.000 meter.

- De Jamaicaanse sprintbom Elaine Thompson-Herah wint na de 100 ook de 200 meter, met een tijd van 21.53. De Poolse Anita Wlodarczyk verovert in het hamerslingeren haar derde olympische titel op rij (78m48). De Zweedse polsstokspringer Armand Duplantis wint zijn eerste gouden medaille (6m02).

- Artuur Peters moet in de B-finale van de K1 1.000 meter vrede nemen met de tweede plaats, de tiende in de totaalstand. In de K2 500 meter winnen Hermien Peters en Lize Broekx hun B-finale, waardoor ze als negende eindigen. - De Duitse vrouwen verpulveren in de ploegenachtervolging opnieuw het wereldrecord (4:04.242) en winnen de olympische titel.

- Grégory Wathelet (Nevados S), Niels Bruynseels (Delux van T) en Jérôme Guery (Quel Homme de Hus) plaatsen zich voor de finale van de individuele jumpingcompetitie. De drie Belgen blijven hierbij foutloos. Wathelet zet een chrono van 85.20 op de tabellen, Guéry 86.10 en Bruynseels 86.67.

- Turnster Simone Biles, die wegens mentale problemen in Tokio verstek liet gaan voor de vier andere finales waarvoor ze geplaatst was, komt wel in actie in de eindstrijd op de balk. De 24-jarige Amerikaanse gaat met het brons aan de haal, haar zevende olympische medaille.

- De Red Lions plaatsen zich na een zege tegen India (5-2) voor de finale van het hockeytoernooi. De Belgen, die in 2016 in Rio nog vrede moesten nemen met zilver, spelen tegen Australië om goud.

Woensdag 4 augustus:

- Kajakster Hermien Peeters plaatst zich rechtstreeks voor de halve finales van de K1 500 meter, Lize Broekx verzekert zich in herkanseningen van een stek in de halve finales.

- Thomas Van der Plaetsen moet na twee onderdelen in de tienkamp al een kruis maken over zijn olympische campagne. Bij het verspringen grijpt hij naar zijn hamstring en komt hij slecht neer. Hij wordt naar het ziekenhuis gebracht voor verder onderzoek. Dat brengt een scheur in de hamstringpees, een kneuzing aan de knie en een scheurtje in de ligamenten van de rechtervoet aan het licht.

- De zevenkamp bij de vrouwen start met de 100 meter horden, het hoogspringen, het kogelstoten en de 200 meter. Nafi Thiam eindigt de eerste dag op plaats drie, Noor Vidts doet verrassend nog beter met een voorlopige tweede plaats. - De Amerikaanse Sydney McLaughlin verovert olympisch goud in de 400 meter horden bij de vrouwen. Ze klokt af op 51.46, een verbetering van haar eigen wereldrecord.

- De 19-jarige Japanse Sakura Yosozumi verzekert zich van de eerste olympische titel in de park-discipline van het skateboarden bij de vrouwen. Het zilver is voor haar 12-jarige landgenote Kokona Hiraki, het brons voor de 13-jarige Britse Sky Brown.

- Manon De Roey staat na de eerste ronde van het golftoernooi op de 23ste plaats, na een ronde van 71 slagen. - In het baanwielrennen haalt Italië de gouden medaille in de ploegenachtervolging. De Italianen stellen voor de tweede dag op rij het wereldrecord scherper.

- Drama voor de Belgian Cats. De Belgische basketvrouwen verliezen in de kwartfinale na een ware thriller van Japan (86-85). De thuisploeg scoort 15 seconden voor tijd de winnende driepunter. Ann Wouters bevestigt na de zure nederlaag dat ze een punt achter haar loopbaan zet.

- Elise Vanderelst mist in de 1.500 meter een finaleplek. Ze moet in haar halve finale genoegen nemen met een elfde plaats met een tijd van 4:04.86, onvoldoende voor een plaats in de olympische finale.

- De Belgische jumpingruiters grijpen naast de medailles in de individuele finale. Grégory Wathelet (Nevados S) zorgt voor de beste Belgische prestatie met een negende plaats, Jérôme Guery (Quel Homme de Hus) eindigt op de 14e stek, Niels Brunyseels constateert dat zijn paard Delux van T&L enkele keren weigert een hindernis te nemen, waardoor hij niet wordt opgenomen in de ranking.

- De Canadees Andre De Grasse verovert de gouden medaille op de 200 meter bij de mannen. Eerder sprintte hij ook al naar brons in de 100 meter. De Verenigde Staten moeten tevreden zijn met zilver en brons, dankzij Kenneth Bednarek en regerend wereldkampioen Noah Lyles.

Donderdag 5 augustus:

- Hermien Peeters plaatst zich voor de A-finale van de K1 500, Lize Broekx moet genoegen nemen met de C-finale. In de finale eindigt Peeters op de zesde plaats, Broekx finisht in de C-finale als vijfde, goed voor de 21e plaats in de eindstand.

- De Jamaicaan Hansle Parchment behaalt na een fantastische eindsprint goud in de 110 meter horden. In 13.04 houdt hij de Amerikaanse regerende wereldkampioen en topfavoriet Grant Halloway achter zich. Het brons gaat naar de Jamaicaan Ronald Levy.

- Nafi Thiam rukt op in de zevenkamp en pakt de leiding na het speerwerpen. In de afsluitende 800 meter laat ze de Nederlandse Anouk Vetter achter zich, genoeg voor een tweede gouden medaille op de Olympische Spelen. Noor Vidts grijpt, na een uitzonderlijk knappe zevenkamp, net naast de bronzen medaille en eindigt als vierde.

- De Australiër Keegan Palmer verovert de eerste olympische titel in het skateboarden park bij de mannen. Hij haalt het van de Braziliaan Pedro Barros en de Amerikaan Cory Juneau.

- In het golftoernooi staat Manon De Roey gedeeld elfde na een tweede ronde van 67 slagen, de Amerikaanse Nelly Korda gaat aan de leiding.

- In het omnium baanwielrennen eindigt Kenny De Ketele op de dertiende plaats. De 36-jarige De Ketele begint met een elfde plaats in de scratch (20 punten). In de tempokoers eindigt hij als zevende, wat hem 28 punten oplevert voor de totaalstand. In de afvalling laat hij zich halfweg verrassen en sprokkelt hij 22 punten. In de afsluitende puntenkoers kan hij zich niet meer in de kijker rijden.

- De Belgian Cheetahs plaatsen zich voor de finale van de 4x400 meter. In de eerste van twee reeksen in het Olympisch Stadion snellen Naomi Van den Broeck, Imke Vervaet, Paulien Couckuyt en Camille Laus naar een chrono van 3:24.08, een verbetering van het Belgisch record met ruim twee seconden.

- Op de 1.500 meter slaagt Ismael Debjani er niet in zich te plaatsen voor de finale. Hij kan zich nooit voorin de strijd mengen en eindigt elfde in 3:42.18. Debjani verklaart nadien last te hebben van zijn achillespees.

- De Spaanse karateka Sandra Sanchez Jaime verovert de eerste olympische titel in haar sport. Het zilver is voor de Japanse Kiyou Shimizu. Mo Sheung Grace Lau uit Hongkong en Viviana Bottaro uit Italië pakken de bronzen medailles.

- De Belgische hockeymannen zijn olympisch kampioen. De Red Lions verslaan in een zinderende finale Australië na shoot-outs met 3-2. Na de reguliere speeltijd staat het 1-1. Doelman Vincent Vanasch kroont zich tot de held bij de Belgen.

- In de tienkamp pakt Damian Warner het goud. De Canadees verzamelt meer dan 9.000 punten, een primeur in de geschiedenis van de Spelen. De Fransman Kevin Mayer (8.726 punten) en de Australiër Ashley Moloney (8.649 punten) pakken zilver en brons.

- Alberto Gines Lopez is de eerste olympische klimkampioen. In de gemengde proef muurklimmen haalt de 18-jarige Spanjaard het voor de Amerikaan Nathaniel Coleman en de Oostenrijker Jakob Schubert.

Vrijdag 6 augustus:

- Manon De Roey zakt in het golftoernooi naar de 34ste plaats na de derde ronde. De Antwerpse komt rond in 74 slagen. De Amerikaanse Nelly Korda behoudt haar leidersplaats.

- Jolien D'hoore en Lotte Kopecky worden tegenvallend tiende in de ploegkoers, na een dramatische wedstrijd. Kopecky en D'hoore vallen beiden een keer en lopen ook nog een verliesronde op. Groot-Brittannië pakt het goud in de allereerste olympische ploegkoers bij de vrouwen. Het zilver gaat naar Denemarken, het brons naar Rusland.

- De Nederlandse hockeyvrouwen kronen zich opnieuw tot olympisch kampioen, hun vierde titel al. Ze verslaan in de finale Argentinië met 3-1. Groot-Brittanië pakt de bronzen medaille na winst tegen India.

- De Belgian Tornados eindigen als derde tijdens de tweede reeks van de 4x400 meter, genoeg voor kwalificatie voor de finale. Alexander Doom geeft de stok als vierde door aan Jonathan Sacoor, die opschuift naar de tweede plaats. Dylan Borlée doet nog beter en laat slotloper Jonathan Borlée als eerste beginnen aan de laatste 400 meter. Die loopt een blessure aan de hamstring op, maar komt nog wel als derde over de finish.

- De Belgische jumpingploeg, met Pieter Devos, Jérôme Guéry en Gregory Wathelet, gaan met drie foutloze rondes naar de finale. Ze finishen op een gedeelde tweede plaats in de kwalificaties. Niels Bruynseels moest op voorhand afhaken: bij de warming-up voor de individuele finale van woensdag trapte zijn paard, Delux van T&L, een hoefijzer af. - Allyson Felix mag zich de atlete met de meeste olympische medailles noemen. De 35-jarige Amerikaanse pakt brons op de 400 meter, goed voor haar tiende medaille. Daarmee komt ze op gelijke hoogte met de beste Amerikaanse man, Carl Lewis.

- In het vrouwenvoetbal kroont Canada zich tot olympisch kampioen na een zenuwslopende strafschoppenreeks tegen Zweden. Eerder verzekerden de Amerikaanse voetbalvrouwen zich al van brons na een spectaculaire troostfinale tegen Australië.

Zaterdag 7 augustus:

- In de marathon voor vrouwen eindigt de 38-jarige Mieke Gorissen als 28ste in 2u34.24, Hanne Verbruggen komt als 49ste over de streep in 2u38.03. De twee, allebei leerkrachten in het dagelijkse leven, moeten na ruim 7 kilometer de kopgroep laten gaan. Het goud is voor de Keniaanse Peres Jpechirchir, haar landgenote Brigid Kosgei pakt zilver, het brons is voor de Amerikaanse Molly Seidel.

- De Amerikaanse mannen veroveren nieuw olympisch basketgroud na een zege tegen Frankrijk (87-82), de vierde titel op rij.

- Golfster Manon De Roey sluit na een vierde en laatste ronde van 74 slagen haar toernooi af op de 46ste plaats. Het goud is voor de Amerikaanse Nell Korda. - Robbe Ghys en Kenny De Ketele grijpen net naast een medaille. In de ploegkoers bij de mannen eindigen ze als vierde. De Ketele reageert ontgoocheld: "Voor de vierde plaats was ik niet gekomen". Het goud is voor Denemarken, Groot-Brittanië pakt zilver en Frankrijk brons.

- Op de 10.000 meter pakt de Nederlandse Sifan Hassan haar tweede gouden medaille van de Spelen. Ze haalt het in 29:55.32 voor de Britse Kalkidan Gezahegne en de Ethiopische wereldrecordhoudster Letesenbet Gide.

- De Belgische jumpingploeg bezorgt ons land een zesde medaille. Pieter Devos, Jérôme Guery en Grégory Wathelet veroveren brons. De Belgen lijken aanvankelijk op een vierde plaats af te stevenen, maar door de uitsluiting van de Française Penelope Leprevost, na twee weigeringen van haar paard, wordt het toch brons voor België.

- Op de 1.500 meter pakt Jakob Ingebrigtsen de titel. De twintigjarige Noor haalt het in 3:28.32, een nieuw olympisch en Europees record, voor de Keniaanse wereldkampioen Timothy Cheruiyot en de Brit Josh Kerr. - De Belgian Cheetahs worden zevende in de finale van de 4x400 meer. Naomi Van den Broeck, Imke Vervaet, Paulien Couckuyt en Camille Laus klokken af op 3:23.96, opnieuw een verbetering van hun persoonlijk record. Het goud in de finale is voor de VS, Polen pakt zilver en het brons is voor Jamaica.

- Ook de Belgian Tornados eindigen in de 4x400 meter met een Belgisch record (2:57.88), maar dat levert helaas net geen medaille op. Alexander Doom, Jonathan Sacoor, Dylan Borlée en Kevin Borlée eindigen op plaats vier. Het goud is voor de VS, Nederland en Botswana pakken zilver en brons.

- In het handbal pakken de Franse mannen het goud, na een spannende finale tegen Denemarken (25-23). In de troostfinale pakt Spanje het brons na winst tegen Egypte.

- De Braziliaanse mannen verlengen hun olympische voetbaltitel na 2-1 winst na verlengingen in de finale tegen Spanje. Mexico pakte eerder al de bronzen medaille. - In het volleybal kroont Frankrijk zich tot kampioen. In een zeer geanimeerde finale verslaat het Rusland in vijf sets. Het is de eerste olympische medaille voor Frankrijk in het volleybal. Argentinië moet vrede nemen met de bronzen plak.

Zondag 8 augustus:

- Bashir Abdi verovert op de marathon de bronzen medaille in 2u10:00, op 1:22 van de Keniaanse winnaar Eliud Kipchoge, die zijn olympische titel verlengt. Abdi bezorgt Team Belgium zijn zevende en laatste medaille van Tokio 2020. Koen Naert eindigt op een knappe tiende plaats in 2u12:13 (+3:35), Dieter Kersten finisht als 59e (2u22:06; +13:28).

- Het omnium in het baanwielrennen begint voor Lotte Kopecky dramatisch, nadat ze in het slot van de scratch samen met het halve deelneemstersveld hard ten val komt. Kopecky bijt op haar tanden en gaat nog van start in het tweede onderdeel, de tempokoers. Die moet ze echter haast meteen zichtbaar geëmotioneerd staken. Uit de eerste onderzoeken blijkt dat ze een zware kneuzing met bloeduitstorting in de linkerheup opgelopen heeft.

- In het basket pakken de Amerikaanse vrouwen het goud, na een vlotte zege tegen Japan (90-75). De VS pakt daarmee al de negende gouden plak in het basket, de zevende keer op rij zelfs. De Franse vrouwen veroverden eerder al het brons.

- De Amerikaanse vrouwen pakken over in het volleybal de titel. In de finale walsen ze over Brazilië in drie sets. Het is de eerste olympische titel in het volleybal voor de VS. Servië wint de kleine finale tegen Zuid-Korea en pakt brons.

- Na de Franse mannen, pakken ook de Franse handbalvrouwen de olympische titel. In de finale verslaan ze Rusland met 30-24. Voor Frankrijk is de winst in de finale een revanche op Rusland, dat hen versloeg in de eindstrijd in Rio in 2016. Het brons is voor Noorwegen dat in de troostfinale Zweden met 36-19 klopt.

- BOIC kondigt aan dat Jelle Geens na een positieve coronatest moet passen voor de individuele race. - Boogschutter Jarno De Smedt komt als eerste Belg in actie. Hij eindigt op de 43e plaats in de kwalificatieronde, die dient om de tabel met rechtstreekse uitschakeling (vanaf 1/32e finales) samen te stellen. - Tijdens de openingsceremonie dragen meerkampster Nafi Thiam en hockeyspeler Felix Denayer de Belgische vlag. Tennisster Naomi Osaka ontsteekt de olympische vlam in een nagenoeg leeg Olympisch Stadion in Tokio. . - Jessie Kaps strandt in kwalificaties 10 meter luchtgeweer. Ze wordt 27e (op 50 deelneemsters). - Roeiers Tim Brys en Niels Van Zandweghe plaatsen zich rechtstreeks voor de halve finales van de lichte dubbeltwee, dankzij een tweede plaats in hun reeks. - Judoka Jorre Verstraeten sneuvelt in de achtste finales van de klasse tot 60 kg. Hij verliest met ippon van Naohisa Takato, die gastland Japan later op de dag een eerste gouden medaille bezorgt op de Spelen in Tokio. - De Belgische hockeymannen, de regerende wereldkampioen, verslaan in hun eerste groepswedstrijd Europees kampioen Nederland met 3-1. - Gewichthefster Nina Sterckx wordt twee dagen voor haar 19e verjaardag vijfde in de klasse tot 49 kilogram. Met 81 kg in het trekken en 99 kg in het stoten komt ze tot een totaal van 180 kg, een nieuw Belgisch record. - De Belgische basketmannen 3x3 (Nick Celis, Rafaël Bogaerts, Thibaut Vervoort en Thierry Marien) openen hun olympisch toernooi met een 21-20 zege tegen Letland. Later op de dag gaan ze met 16-18 onderuit tegen Japan. - Wout van Aert zorgt voor de eerste Belgische medaille in Tokio. Minder dan een week na het einde van de Ronde van Frankrijk eindigt hij in de wegrit in Japan op de tweede plaats, goed voor zilver. Het goud is voor de Ecuadoraan Richard Carapaz. Tourwinnaar Tadej Pogacar gaat met brons aan de haal.Titelverdediger Greg Van Avermaet geeft op. Remco Evenepoel is 49e, Tiesj Benoot 58e en Mauri Vansevenant 77e. - Larissa Pauluis (Flambeau) kan zich niet plaatsen voor de dressuurfinale. In groep C eindigt ze op de achtste plaats, waardoor ze zich niet kwalificeren voor de GP Freestyle. - Elise Mertens en Alison Van Uytvanck kunnen zich niet plaatsen voor de tweede ronde van het dubbelspel. In de openingsronde verliezen ze met 6-3, 7-6 (7/4) van de Spaanse tandem Garbine Muguruza en Carla Suarez Navarro. Sander Gillé en Joran Vliegen gaan er in de openingsronde uit tegen de Nederlanders Wesley Koolhof en Jean-Julien Rojer: 6-3, 7-6 (7/5). - De 3x3 Belgian Lions winnen met 21-16 van Rusland en gaan vervolgens met 14-21 onderuit tegen Servië. - Lotte Kopecky grijpt met een vierde plaats nipt naast de medailles in de olympische wegrit. Het goud gaat verrassend naar de Oostenrijkse Anna Kiesenhofer. - Domien Michiels (Intermezzo) en Laurence Roos (Fil Rouge) kunnen zich niet plaatsen voor de GP Freestyle in de dressuurcompetitie. In de landencompetitie eindigt België op de negende plaats, enkel de top acht mag naar de finale. - Met een vijfde plaats in de kwalificaties plaatst België zich voor het eerst voor de finale van de landencompetitie in het turnen. Nina Derwael en Jutta Verkest plaatsen zich voor de finale aan de brug met ongelijke leggers. - Fanny Lecluyse strandt met een 26e plaats in de reeksen van de 100m schoolslag. In de 4x100m bij de vrouwen verpulveren de Australische vrouwen het wereldrecord reeds in de reeksen. - Charline Van Snick sneuvelt tegen Chelsie Giles in de eerste ronde van de herkansingen in de klasse tot 52kg van het judo bij de vrouwen. - Met een dertiende plaats is Axel Cruysberghs uitgeschakeld in de reeksen van de street-competitie van het skateboarden. - Taekwondoka Jaouad Achab sneuvelt tegen de Dominicaan Bernardo Pie in de achtste finales van de klasse tot 68kg. - Met een zege in twee sets (6-3 en 6-2) tegen de Servische Ivana Jorovic plaatst Alison Van Uytvanck zich voor de tweede ronde van het enkelspel. Elise Mertens verliest in de openingsronde met 4-6, 6-4 en 6-4 van de Russin Ekaterina Alexandrova. Haar toernooi is afgelopen. Ook Ashleigh Barty, nummer een van de wereld, moet na de eerste ronde haar koffers pakken. - Na de eerste twee regatta's in de Laser Radial staat zeilster Emma Plasschaert op de tiende plaats. In de Laser-klasse is Wannes Van Laer 33e na de eerste regatta. - De 3x3 basketploeg verliest met 21-20 van China om vervolgens na overtime Nederland 17-18 te kloppen. - In hun tweede groepswedstrijd kloppen de Red Lions Duitsland met 3-1. - De Brit Tom Pidcock wint de mountainbikecompetitie, Jens Schuermans komt niet verder dan de achttiende plaats. Mathieu van der Poel komt in het wedstrijdbegin zwaar ten val en geeft op. - Met een veertiende chrono in de reeksen (1:55.78) plaatst Louis Croenen zich voor de halve finales van de 200m vlinderslag. - Lore Bruggeman is uitgeschakeld in de kwalificaties van de street-competitie in het skateboarden bij de vrouwen. De zege is er voor de 13-jarige Japanse Momiji Nishiya. - Alison Van Uytvanck schakelt in de tweede ronde de Tsjechische Petra Kvitova uit in drie sets: 5-7, 6-3 en 6-0. - Marten Van Riel eindigt op de vierde plaats in de triatlon bij de mannen.Het goud is voor de Noor Kristian Blummenfelt. - Na afloop van de vierde regatta staat Emma Plasschaert op de elfde plaats in de Laser Radial. In de Laser-klasse is Wannes Van Laer 28e. - Lianne Tan wint haar eerste wedstrijd in de groepsfase van het badmintontoernooi met 21-6 en 21-8 van de Birmanese Thuzar Thet Htar. - De 3x3 Belgian Lions winnen hun laatste groepswedstrijd met 16-14 van Polen, eindigen zo op de tweede plaats van de groepsfase en plaatsen zich voor de halve finales. - De Belgian Cats zorgen in hun eerste groepswedstrijd meteen voor een stunt door vicewereldkampioen Australië met 70-85 te kloppen. - In de landencompetitie van het turnen eindigt België op de achtste en laatste plaats. Het goud is voor Rusland. - De Red Lions winnen hun derde groepswedstrijd met 9-4 van Zuid-Afrika en zijn even later ook zeker van de kwalificatie voor de kwartfinales. - Judoka Matthias Casse verovert brons in de klasse tot 81kg. Daarin haalt hij het van de Georgiër Tato Grigalashvili. De tweede medaille voor België is een feit. - Githa Michiels moet opgeven na een valpartij in de montainbikecompetitie bij de vrouwen. - Louis Croenen kan zich in 1:16.67 niet plaatsen voor de finale van de 200 meter vlinder. Hij eindigt als zestiende en laatste in de halve finales. - Met Naomi Osaka sneuvelt de nummer twee van de wereld in de achtste finales van het tennistoernooi bij de vrouwen. De Japanse verliest in twee sets van de Tsjechische Marketa Vondrousova. - Ook voor Alison Van Uytvanck is het tennistoernooi afgelopen in de achtste finale. Zij verliest in twee sets (6-4 en 6-1) van de Spaanse Garbine Muguruza. - Triatlete Valerie Barthelemy eindigt op de tiende plaats bij de vrouwen. Claire Michel geraakt door een blessure niet verder dan de 34e en laatste plaats. - Isaura Maenhaut en Anouk Geurts staan na de drie regatta's van de openingsdag van de 49er FX op de vijfde plaats. In de Laser Radial schuift Emma Plasschaert na zes regatta's op naar de zesde paats. Wannes Van Laer is 28e in de Laser. - In het roeien plaatsen Tim Brys en Niels Van Zandweghe zich in de lichte dubbeltwee zich met een derde plaats in hun halve finale voor de finale. - Badmintonster Lianne Tan verliest haar tweede groepswedstrijd met 21-11 en 21-17 van de Indonesische Gregoria Mariska Tunjung en is uitgeschakeld. - Na een stevige 21-8 nederlaag in hun halve finale tegen Letland, grijpen de 3x3 Belgian Lions in de kleine finale naast het brons na een 21-10 nederlaag tegen Servië. - In de individuele tijdrit bij de mannen komen Wout van Aert en Remco Evenepoel niet verder dan respectievelijk een zesde en negende plaats. Het olympische goud gaat naar de Sloveen Primoz Roglic. Bij de vrouwen eindigt Julie Van de Velde op de negentiende plaats. De Nederlandse Annemiek van Vleuten pakt de olympische titel. - De Amerikaanse turnster en titelverdedigster Simone Biles geeft forfait voor de allroundcompetitie omdat ze haar mentale gezondheid niet in gevaar wil brengen. - Kajakker Gabriel De Coster is met een 22e plaats uitgeschakeld in de reeksen van de K1 slalom. - Fanny Lecluyse plaatst zich voor de halve finales van de 200 meter schoolslag dankzij een vijfde stek in haar reels in 2:23.42. - Boogschutter Jarno De Smedt is uitgeschakeld in de zestiende finales van de individuele competitie. - Zeilsters Isaura Maenhau en Anouk Geurts zakken na een 14e stek en twee diskwalificaties naar de vijftiende plaats in de stand. - Roeiers Tim Brys en Niels Van Zandweghe eindigen in de finale van de lichte dubbeltwee op de vijfde plaats. - BMX'er Elke Vanhoof eindigt in haar kwartfinale op de vierde plaats en plaatst zich zo voor de halve finales. - Judoka Toma Nikiforov is uitgeschakeld in de tweede ronde van de klasse tot 100kg, na verlies met ippon tegen de Portugees Jorge Fonseca, nummer twee van de wereld en tweevoudig wereldkampioen. - Golfer Thomas Pieters staat na afloop van de eerste ronde op een knappe derde plaats. Thomas Detry is 31e. - Turnsters Nina Derwael en Jutta Verkest eindigen respectievelijk op de 6e en 23e plaats in de finale van de allroundcompetitie. Het goud is er voor de Amerikaanse Sunisa Lee. - De Red Lions winnen hun vierde groepswedstrijd met 9-1 van Canada en zijn zeker van de groepswinst. - Fanny Lecluyse plaatst zich met een vijfde plaats in haar halve finale in 2:23.73, de achtste tijd van alle deelnemers, voor de finale van de 200m schoolslag. Louis Croenen strandt met de 28e tijd in totaal in de reeksen van de 100 meter vlinderslag. - In het koningsnummer van het zwemmen, de 100m vrij, is het goud voor de Amerikaanse Caeleb Dressel. In de 4x200m wisselslag verovert China de olympische titel met een nieuw wereldrecord (4:40.33). - Zeilster Emma Plasschaert schuift op naar een vierde plaats in de stand, na een vijfde en vierde plaats in de regatta's van de dag. Wannes Van Laer is 26e in de Laser-klasse. - De gemengde aflossingsploeg in de 4x400m (Alexander Doom, Imke Vervaet, Camille Laus en Jonathan Borlée) plaatst zich met een derde plaats in zijn reeks in een Belgisch record (3:12.75) voor de finale. Opschudding na afloop: de Verenigde Staten en de Dominicaanse Republiek werden aanvankelijk gediskwalificeerd, maar tekenden met succes verzet aan. - In 28:31.91 eindigt Isaac Kimeli op de achttiende plaats in de 10.000m. Het goud is in een olympisch record (27:43.22) voor de Ethiopiër Selemon Barega. - In hun tweede groepswedstrijd winnen de Belgian Cats met 87-52 van Puerto Rico. Dankzij de eerdere zege van China tegen Australië zijn de Belgische basketvrouwen zeker van een plaats in de kwartfinales.- BMX'er Elke Vanhoof strandt met een zesde plaats in de halve finales. - Eventingamazone Lara de Liedekerke (Alpaga d'Arville) sluit de eerste dag van de dressuur in de eventingcompetitie af op de 33e plaats. - Op de slotspeeldag van de groepsfase komen de Red Lions in een duel zonder inzet tegen Groot-Brittannië niet verder dan een 2-2 gelijkspel. In de kwartfinales wacht Spanje. - Fanny Lecluyse eindigt in 2:24.57 op de achtste plaats van de 200m schoolslag. De zege is voor de Zuid-Afrikaanse Tatjana Schoenmaker, in een nieuw wereldrecord (2:18.95). - Novak Djokovic mag zijn droom van een Golden Slam definitief opbergen. De Servische nummer een van de wereld sneuvelt in de halve finales tegen de Duitser Alexander Zverev. - Zeilster Emma Plasschaert schuift na negen regatta's op naar de derde plaats in de Laser Radial-klasse. In de tiende regatta eindigt ze pas als 21e waardoor ze de medal race als vijfde moet beginnen. Isaura Maenhau en Anouk Geurts sluiten de derde dag in de skiff 49er FX af op de 17e plaats. In de Laser-klasse eindigt Wannes Van Laer op de 27e plaats. - In de gemengde aflossing op de 4x400m eindigt België (Imke Vervaet, Dylan Borlée, Camille Laus en Kevin Borlée) in een nieuw Belgisch record (3:11.51) op de vijfde plaats in de finale. Het goud is voor Polen. Op de 400m horden plaatst Paulien Couckuyt zich in een Belgisch record voor de halve finales. Hanne Claes is uitgeschakeld in de reeksen. Op de 110m horden kwalificeert Anne Zagré zich met een Belgisch record voor de halve finales. Eliott Crestan mag in de 800m naar de halve finales, voor Ben Broeders eindigt het in de kwalificaties van het polsstokspringen. Op de 110m horden verlengt de Jamaicaanse Elaine Thompson-Herah haar olympische titel in 10.61, een olympisch record. In een hoogstaande finale haalt ze het van haar landgenotes Shelly-Ann Fraser-Price (10.74) et Shericka Jackson (10.76). - Golfers Thomas Pieters en Thomas Detry staan na afloop van de derde ronde en voorlaatste ronde op een gedeelde 14e plaats, met 205 slagen. - Zwemmer Caeleb Dressel wint de 100m vlinderslag in een wereldrecord (49.45) en verovert zo zijn derde gouden medaille in Tokio. - Novak Djokovic moet de Franse hoofdstad verlaten zonder eremetaal. In de kleine finale van het enkelspel verliest hij tegen de Spanjaard Pablo Carreno Busta, vervolgens geeft hij "geblesseerd" forfait voor de kleine finale van het gemengd dubbel. In het enkelspel bij de vrouwen is de olympische titel voor de Zwitserse Belinda Bencic. In de finale haalt ze het met 7-5, 2-6 en 6-3 van de Tsjechische Marketa Vondrousova. De bronzen medaille is voor de Oekraïense Elina Svitolina. - In gemengde landencompeitie van het triatlon eindigen de Belgian Hammers op de vijfde plaats. Claire Michel, Marten Van Riel, Valerie Barthelemy en Jelle Geens zetten 1u24.36 op de tabellen, het goud is voor Groot-Brittannië. - Zeilsters Isaura Maenhaut en Anouk Geurts sluiten de 49er FX af op de veertiende plaats. - Jonathan Sacoor en Kevin Borléee plaatsen zich allebei voor de halve finales van de 400m. Sacoor zet 45.41 op de tabellen, Borlée 45.35. Anne Zagré strandt in de halve finales van de 100m horden in 12.78, de op een na snelste chrono in haar carrière. Eliott Crestan loopt op de 800m een persoonlijk record (1:44.84), maar dat volstaat niet voor de finale. Intussen wordt bekendgemaakt dat Cynthia Bolingo geblesseerd forfait moet geven voor de Spelen. - In het hink-stap-springen is het olympische bij de vrouwen voor de Venezolaanse Yulimar Rojas. Met een sprong van 15m67 veegt ze een 26 jaar oud wereldrecord van de Oekraïense Inessa Kravets van de tabellen. In het hoogspringen bij de mannen delen de Italiaan Gianmarco Tamberi en de Qatarees Mutaz Barshim het goud, nadat ze waren overeengekomen de barrages niet af te werken. In de 100m is de Italiaan Marcell Jacobs met een chrono van 9.80 de opvolger van Usain Bolt. - Golfers Thomas Pieters en Thomas Detry eindigen respectievelijk op de 16e en 22e plaats. Het goud is voor de Amerikaan Xander Schauffele. - Turnster Nina Derwael schenkt België een eerste gouden medaille op deze Spelen. Aan de brug met ongelijke leggers haalt ze het met een score van 15.200 van de Russin Anastasiia Iliankova (14.833) en de Amerikaanse Sunisa Lee (14.500). - De Red Lions buigen in de kwartfinales tegen Spanje een 0-1 achterstand nog om in een 3-1 zege. In de halve finales wacht India. - In het tennis is de olympische titel in het mannenenkelspel voor de Duitser Alexander Zverev. Hij haalt het in de finale in twee sets van de Rus Karen Khachanov. - Zeilster Emma Plasschaert finisht op een knappe tweede plaats in de medaillerace, maar dat volstaat net niet voor een podiumplaats. De Oostendse eindigt op de vierde plaats in de eindstand, het goud is voor de Deense Anne-Marie Rindom. - Elise Vanderelst plaatst zich voor de halve finales van de 1.500 meter met een tijd van 4:05.63. Imke Vervaet volgt kort nadien haar voorbeeld en plaatst zich voor de halve finales van de 200 meter in 23.05. Zij sneuvelt later op de dag wel in de halve finales met een zevende plaats (23.31). Ook op de 400 meter overleeft Jonathan Sacoor met een achtste plaats in de halve eindstrijd (45.88) de halve finales niet. Paulien Couckuyt grijpt net naast een ticket voor de finale op de 400 meter horden, ondanks een Belgisch record (54.47). In de kwalificaties van het polsstokspringen moet Fanny Smets snel de strijd staken met een beste sprong over 4m25. - De Belgian Cats verliezen hun derde en laatste poulewedstrijd tegen China met 74-62. Een nederlaag die echter zonder gevolg blijft, want ze behouden als beste tweede hun status van reekshoofd bij de loting van de kwartfinales. Voor de Belgische basketvrouwen komt hierin thuisland Japan uit de trommel. - Artuur Peters plaatst zich via de herkansingen voor de halve finales van de K1 1.000 meter. Zijn zus Hermien Peters en Lize Broekx volgen zijn voorbeeld en stoten door naar de halve finales van de K2 500 meter. - In het baanwielrennen sneuvelen op de eerste dag meteen twee wereldrecords. De Duitse vrouwen scherpen in de kwalificaties de mondiale toptijd aan in de ploegenachtervolging tot 4:07.307. De Chinese vrouwen verbreken in de sprintcompetitie per ploeg een eigen wereldrecord tot 31.804. - Sensatie in het voetbaltoernooi bij de vrouwen. Canada schakelt in de halve finales topfavoriet de Verenigde Staten uit (1-0). In de andere halve finale verslaat Zweden Australië. - Gewichthefster Anna Van Bellinghen eindigt in de klasse boven 87 kilogram als elfde, met een totaal van 219 kilogram (96 kilogram in het trekken en 123 kilogram in het stoten). - De 38-jarige Cubaanse worstelaar Mijain Lopez verovert in de klasse boven de 130 kilogram (Grieks-Romeins) zijn vierde opeenvolgende gouden medaille. Hij wordt de vierde atleet die vier olympische titels op rij wint, na Carl Lewis (verspringen), Michael Phelps (zwemmen) en Al Oerter (discuswerpen). - Ismael Debjani stunt in de reeksen van de 1.500 meter en plaatst zich als winnaar van zijn reeks (3:36.00) voor de halve finales. In het slot van de race snelt hij de Keniaanse wereldkampioen Timothy Cheruiyot voorbij. Ook Robin Vanderbemden kent in de reeksen van de 200 meter succes en plaatst zich voor de halve finales. Later op de dag wordt hij in deze ronde uitgeschakeld met de zevende tijd (24.00). Op de 110 meter horden overleeft Michael Obasuyi met een achtste plaats zijn reeks (13.65) niet. Isaac Kimeli (13:57.36) en Robin Hendrix (13:58.37) kunnen niet doorstoten in de kwalificaties van de 5.000 meter. - De Jamaicaanse sprintbom Elaine Thompson-Herah wint na de 100 ook de 200 meter, met een tijd van 21.53. De Poolse Anita Wlodarczyk verovert in het hamerslingeren haar derde olympische titel op rij (78m48). De Zweedse polsstokspringer Armand Duplantis wint zijn eerste gouden medaille (6m02). - Artuur Peters moet in de B-finale van de K1 1.000 meter vrede nemen met de tweede plaats, de tiende in de totaalstand. In de K2 500 meter winnen Hermien Peters en Lize Broekx hun B-finale, waardoor ze als negende eindigen. - De Duitse vrouwen verpulveren in de ploegenachtervolging opnieuw het wereldrecord (4:04.242) en winnen de olympische titel. - Grégory Wathelet (Nevados S), Niels Bruynseels (Delux van T) en Jérôme Guery (Quel Homme de Hus) plaatsen zich voor de finale van de individuele jumpingcompetitie. De drie Belgen blijven hierbij foutloos. Wathelet zet een chrono van 85.20 op de tabellen, Guéry 86.10 en Bruynseels 86.67. - Turnster Simone Biles, die wegens mentale problemen in Tokio verstek liet gaan voor de vier andere finales waarvoor ze geplaatst was, komt wel in actie in de eindstrijd op de balk. De 24-jarige Amerikaanse gaat met het brons aan de haal, haar zevende olympische medaille. - De Red Lions plaatsen zich na een zege tegen India (5-2) voor de finale van het hockeytoernooi. De Belgen, die in 2016 in Rio nog vrede moesten nemen met zilver, spelen tegen Australië om goud.- Kajakster Hermien Peeters plaatst zich rechtstreeks voor de halve finales van de K1 500 meter, Lize Broekx verzekert zich in herkanseningen van een stek in de halve finales. - Thomas Van der Plaetsen moet na twee onderdelen in de tienkamp al een kruis maken over zijn olympische campagne. Bij het verspringen grijpt hij naar zijn hamstring en komt hij slecht neer. Hij wordt naar het ziekenhuis gebracht voor verder onderzoek. Dat brengt een scheur in de hamstringpees, een kneuzing aan de knie en een scheurtje in de ligamenten van de rechtervoet aan het licht. - De zevenkamp bij de vrouwen start met de 100 meter horden, het hoogspringen, het kogelstoten en de 200 meter. Nafi Thiam eindigt de eerste dag op plaats drie, Noor Vidts doet verrassend nog beter met een voorlopige tweede plaats. - De Amerikaanse Sydney McLaughlin verovert olympisch goud in de 400 meter horden bij de vrouwen. Ze klokt af op 51.46, een verbetering van haar eigen wereldrecord. - De 19-jarige Japanse Sakura Yosozumi verzekert zich van de eerste olympische titel in de park-discipline van het skateboarden bij de vrouwen. Het zilver is voor haar 12-jarige landgenote Kokona Hiraki, het brons voor de 13-jarige Britse Sky Brown. - Manon De Roey staat na de eerste ronde van het golftoernooi op de 23ste plaats, na een ronde van 71 slagen. - In het baanwielrennen haalt Italië de gouden medaille in de ploegenachtervolging. De Italianen stellen voor de tweede dag op rij het wereldrecord scherper. - Drama voor de Belgian Cats. De Belgische basketvrouwen verliezen in de kwartfinale na een ware thriller van Japan (86-85). De thuisploeg scoort 15 seconden voor tijd de winnende driepunter. Ann Wouters bevestigt na de zure nederlaag dat ze een punt achter haar loopbaan zet. - Elise Vanderelst mist in de 1.500 meter een finaleplek. Ze moet in haar halve finale genoegen nemen met een elfde plaats met een tijd van 4:04.86, onvoldoende voor een plaats in de olympische finale. - De Belgische jumpingruiters grijpen naast de medailles in de individuele finale. Grégory Wathelet (Nevados S) zorgt voor de beste Belgische prestatie met een negende plaats, Jérôme Guery (Quel Homme de Hus) eindigt op de 14e stek, Niels Brunyseels constateert dat zijn paard Delux van T&L enkele keren weigert een hindernis te nemen, waardoor hij niet wordt opgenomen in de ranking. - De Canadees Andre De Grasse verovert de gouden medaille op de 200 meter bij de mannen. Eerder sprintte hij ook al naar brons in de 100 meter. De Verenigde Staten moeten tevreden zijn met zilver en brons, dankzij Kenneth Bednarek en regerend wereldkampioen Noah Lyles. - Hermien Peeters plaatst zich voor de A-finale van de K1 500, Lize Broekx moet genoegen nemen met de C-finale. In de finale eindigt Peeters op de zesde plaats, Broekx finisht in de C-finale als vijfde, goed voor de 21e plaats in de eindstand. - De Jamaicaan Hansle Parchment behaalt na een fantastische eindsprint goud in de 110 meter horden. In 13.04 houdt hij de Amerikaanse regerende wereldkampioen en topfavoriet Grant Halloway achter zich. Het brons gaat naar de Jamaicaan Ronald Levy. - Nafi Thiam rukt op in de zevenkamp en pakt de leiding na het speerwerpen. In de afsluitende 800 meter laat ze de Nederlandse Anouk Vetter achter zich, genoeg voor een tweede gouden medaille op de Olympische Spelen. Noor Vidts grijpt, na een uitzonderlijk knappe zevenkamp, net naast de bronzen medaille en eindigt als vierde. - De Australiër Keegan Palmer verovert de eerste olympische titel in het skateboarden park bij de mannen. Hij haalt het van de Braziliaan Pedro Barros en de Amerikaan Cory Juneau. - In het golftoernooi staat Manon De Roey gedeeld elfde na een tweede ronde van 67 slagen, de Amerikaanse Nelly Korda gaat aan de leiding. - In het omnium baanwielrennen eindigt Kenny De Ketele op de dertiende plaats. De 36-jarige De Ketele begint met een elfde plaats in de scratch (20 punten). In de tempokoers eindigt hij als zevende, wat hem 28 punten oplevert voor de totaalstand. In de afvalling laat hij zich halfweg verrassen en sprokkelt hij 22 punten. In de afsluitende puntenkoers kan hij zich niet meer in de kijker rijden. - De Belgian Cheetahs plaatsen zich voor de finale van de 4x400 meter. In de eerste van twee reeksen in het Olympisch Stadion snellen Naomi Van den Broeck, Imke Vervaet, Paulien Couckuyt en Camille Laus naar een chrono van 3:24.08, een verbetering van het Belgisch record met ruim twee seconden. - Op de 1.500 meter slaagt Ismael Debjani er niet in zich te plaatsen voor de finale. Hij kan zich nooit voorin de strijd mengen en eindigt elfde in 3:42.18. Debjani verklaart nadien last te hebben van zijn achillespees. - De Spaanse karateka Sandra Sanchez Jaime verovert de eerste olympische titel in haar sport. Het zilver is voor de Japanse Kiyou Shimizu. Mo Sheung Grace Lau uit Hongkong en Viviana Bottaro uit Italië pakken de bronzen medailles. - De Belgische hockeymannen zijn olympisch kampioen. De Red Lions verslaan in een zinderende finale Australië na shoot-outs met 3-2. Na de reguliere speeltijd staat het 1-1. Doelman Vincent Vanasch kroont zich tot de held bij de Belgen. - In de tienkamp pakt Damian Warner het goud. De Canadees verzamelt meer dan 9.000 punten, een primeur in de geschiedenis van de Spelen. De Fransman Kevin Mayer (8.726 punten) en de Australiër Ashley Moloney (8.649 punten) pakken zilver en brons. - Alberto Gines Lopez is de eerste olympische klimkampioen. In de gemengde proef muurklimmen haalt de 18-jarige Spanjaard het voor de Amerikaan Nathaniel Coleman en de Oostenrijker Jakob Schubert. - Manon De Roey zakt in het golftoernooi naar de 34ste plaats na de derde ronde. De Antwerpse komt rond in 74 slagen. De Amerikaanse Nelly Korda behoudt haar leidersplaats. - Jolien D'hoore en Lotte Kopecky worden tegenvallend tiende in de ploegkoers, na een dramatische wedstrijd. Kopecky en D'hoore vallen beiden een keer en lopen ook nog een verliesronde op. Groot-Brittannië pakt het goud in de allereerste olympische ploegkoers bij de vrouwen. Het zilver gaat naar Denemarken, het brons naar Rusland. - De Nederlandse hockeyvrouwen kronen zich opnieuw tot olympisch kampioen, hun vierde titel al. Ze verslaan in de finale Argentinië met 3-1. Groot-Brittanië pakt de bronzen medaille na winst tegen India. - De Belgian Tornados eindigen als derde tijdens de tweede reeks van de 4x400 meter, genoeg voor kwalificatie voor de finale. Alexander Doom geeft de stok als vierde door aan Jonathan Sacoor, die opschuift naar de tweede plaats. Dylan Borlée doet nog beter en laat slotloper Jonathan Borlée als eerste beginnen aan de laatste 400 meter. Die loopt een blessure aan de hamstring op, maar komt nog wel als derde over de finish. - De Belgische jumpingploeg, met Pieter Devos, Jérôme Guéry en Gregory Wathelet, gaan met drie foutloze rondes naar de finale. Ze finishen op een gedeelde tweede plaats in de kwalificaties. Niels Bruynseels moest op voorhand afhaken: bij de warming-up voor de individuele finale van woensdag trapte zijn paard, Delux van T&L, een hoefijzer af. - Allyson Felix mag zich de atlete met de meeste olympische medailles noemen. De 35-jarige Amerikaanse pakt brons op de 400 meter, goed voor haar tiende medaille. Daarmee komt ze op gelijke hoogte met de beste Amerikaanse man, Carl Lewis. - In het vrouwenvoetbal kroont Canada zich tot olympisch kampioen na een zenuwslopende strafschoppenreeks tegen Zweden. Eerder verzekerden de Amerikaanse voetbalvrouwen zich al van brons na een spectaculaire troostfinale tegen Australië. - In de marathon voor vrouwen eindigt de 38-jarige Mieke Gorissen als 28ste in 2u34.24, Hanne Verbruggen komt als 49ste over de streep in 2u38.03. De twee, allebei leerkrachten in het dagelijkse leven, moeten na ruim 7 kilometer de kopgroep laten gaan. Het goud is voor de Keniaanse Peres Jpechirchir, haar landgenote Brigid Kosgei pakt zilver, het brons is voor de Amerikaanse Molly Seidel. - De Amerikaanse mannen veroveren nieuw olympisch basketgroud na een zege tegen Frankrijk (87-82), de vierde titel op rij. - Golfster Manon De Roey sluit na een vierde en laatste ronde van 74 slagen haar toernooi af op de 46ste plaats. Het goud is voor de Amerikaanse Nell Korda. - Robbe Ghys en Kenny De Ketele grijpen net naast een medaille. In de ploegkoers bij de mannen eindigen ze als vierde. De Ketele reageert ontgoocheld: "Voor de vierde plaats was ik niet gekomen". Het goud is voor Denemarken, Groot-Brittanië pakt zilver en Frankrijk brons. - Op de 10.000 meter pakt de Nederlandse Sifan Hassan haar tweede gouden medaille van de Spelen. Ze haalt het in 29:55.32 voor de Britse Kalkidan Gezahegne en de Ethiopische wereldrecordhoudster Letesenbet Gide. - De Belgische jumpingploeg bezorgt ons land een zesde medaille. Pieter Devos, Jérôme Guery en Grégory Wathelet veroveren brons. De Belgen lijken aanvankelijk op een vierde plaats af te stevenen, maar door de uitsluiting van de Française Penelope Leprevost, na twee weigeringen van haar paard, wordt het toch brons voor België. - Op de 1.500 meter pakt Jakob Ingebrigtsen de titel. De twintigjarige Noor haalt het in 3:28.32, een nieuw olympisch en Europees record, voor de Keniaanse wereldkampioen Timothy Cheruiyot en de Brit Josh Kerr. - De Belgian Cheetahs worden zevende in de finale van de 4x400 meer. Naomi Van den Broeck, Imke Vervaet, Paulien Couckuyt en Camille Laus klokken af op 3:23.96, opnieuw een verbetering van hun persoonlijk record. Het goud in de finale is voor de VS, Polen pakt zilver en het brons is voor Jamaica. - Ook de Belgian Tornados eindigen in de 4x400 meter met een Belgisch record (2:57.88), maar dat levert helaas net geen medaille op. Alexander Doom, Jonathan Sacoor, Dylan Borlée en Kevin Borlée eindigen op plaats vier. Het goud is voor de VS, Nederland en Botswana pakken zilver en brons. - In het handbal pakken de Franse mannen het goud, na een spannende finale tegen Denemarken (25-23). In de troostfinale pakt Spanje het brons na winst tegen Egypte. - De Braziliaanse mannen verlengen hun olympische voetbaltitel na 2-1 winst na verlengingen in de finale tegen Spanje. Mexico pakte eerder al de bronzen medaille. - In het volleybal kroont Frankrijk zich tot kampioen. In een zeer geanimeerde finale verslaat het Rusland in vijf sets. Het is de eerste olympische medaille voor Frankrijk in het volleybal. Argentinië moet vrede nemen met de bronzen plak. - Bashir Abdi verovert op de marathon de bronzen medaille in 2u10:00, op 1:22 van de Keniaanse winnaar Eliud Kipchoge, die zijn olympische titel verlengt. Abdi bezorgt Team Belgium zijn zevende en laatste medaille van Tokio 2020. Koen Naert eindigt op een knappe tiende plaats in 2u12:13 (+3:35), Dieter Kersten finisht als 59e (2u22:06; +13:28). - Het omnium in het baanwielrennen begint voor Lotte Kopecky dramatisch, nadat ze in het slot van de scratch samen met het halve deelneemstersveld hard ten val komt. Kopecky bijt op haar tanden en gaat nog van start in het tweede onderdeel, de tempokoers. Die moet ze echter haast meteen zichtbaar geëmotioneerd staken. Uit de eerste onderzoeken blijkt dat ze een zware kneuzing met bloeduitstorting in de linkerheup opgelopen heeft. - In het basket pakken de Amerikaanse vrouwen het goud, na een vlotte zege tegen Japan (90-75). De VS pakt daarmee al de negende gouden plak in het basket, de zevende keer op rij zelfs. De Franse vrouwen veroverden eerder al het brons. - De Amerikaanse vrouwen pakken over in het volleybal de titel. In de finale walsen ze over Brazilië in drie sets. Het is de eerste olympische titel in het volleybal voor de VS. Servië wint de kleine finale tegen Zuid-Korea en pakt brons. - Na de Franse mannen, pakken ook de Franse handbalvrouwen de olympische titel. In de finale verslaan ze Rusland met 30-24. Voor Frankrijk is de winst in de finale een revanche op Rusland, dat hen versloeg in de eindstrijd in Rio in 2016. Het brons is voor Noorwegen dat in de troostfinale Zweden met 36-19 klopt.