De testevents in aanloop naar de Olympische Spelen van volgende zomer in Tokio (23 juli - 8 augustus) zullen in maart hervatten. Dat heeft het organisatiecomité vrijdag gemeld.

Het merendeel van de testevents, die fungeren als een soort generale repetitie in de verschillende sporttakken voor de Spelen, is al achter de rug. Deze wedstrijden vonden plaats voor de uitbraak van het coronavirus dit voorjaar en de beslissing om de Spelen met een jaar uit te stellen.

In totaal achttien testevents moeten nog plaatsvinden, zoals in het baanwielrennen of waterpolo. Ook de 'oefenversie' van de olympische marathon, in Sapporo in net noorden van het land, moet nog doorgaan. Het is de bedoeling dat de testevents in maart weer opstarten.

Het merendeel is voorzien in april en mei. Waarschijnlijk zullen de wedstrijden met publiek plaatsvinden, al zal het dan zo goed als zeker enkel voor fans uit Japan zijn.

