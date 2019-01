Thierry Neuville bij start nieuw rallyseizoen: 'Met Loeb erbij hebben wij wellicht het sterkste team'

Het begin van het rallyjaar 2019, met Monte-Carlo en vervolgens Zweden, zullen de echte ambities van Loeb bij zijn nieuwe team Hyundai duidelijk maken. Hem afschilderen als louter en alleen luxe ploegmaat van Thierry Neuville lijkt alleszins onrealistisch, maar van hem van bij het seizoensbegin meteen een kandidaat-winnaar maken aan het stuur van een wagen die hij niet kent, is wellicht een brug te ver.

'Ik heb met Sébastien samengewerkt bij Citroën in mijn eerste seizoen in de WRC', vertelt Neuville ons aan de telefoon. 'Hij was er voor mij als groentje als ik hem nodig had, maar ik heb hem nooit als een rolmodel gezien. Ik liet hem vooral gerust. We hebben allebei onze eigen manier van werken, maar als de situatie zich voordoet, dan vermoed ik wel dat Sébastien niet zal aarzelen om mij te helpen. En in het slechtste geval zal Hyundai hem wel die opdracht geven. (lacht) Hoe dan ook, het is altijd beter om iemand als hem aan je zijde te hebben dan tegen jou.'

De kwaliteit van de Hyundairijders dit seizoen is opvallend, weet Neuville. 'Met naast mezelf ook Andreas Mikkelsen, Sébastien Loeb en Dani Sordo hebben we waarschijnlijk het sterkste team, maar het doel blijft om over de beste auto te beschikken. Ik wist al een tijdje dat er contacten waren met Sébastien. Ze vroegen me overigens om mijn advies daaromtrent. Uiteraard kon ik daar niets op tegen hebben, want een extra competitieve piloot aan mijn zijde kan ik goed gebruiken om eindelijk wereldkampioen te worden.'

Als hij Thierry Neuville helpt zijn kinderdroom te verwezenlijken, maakt Loeb meteen ook een einde aan de heerschappij van Ogier. Twee vliegen in één klap, een win-winsituatie met andere woorden. 'Ik zal Thierry helpen als dat nodig is', vertelde Loeb daarover in L'Equipe. 'Ik zou het niet elke keer willen doen, maar als hij op het einde van het seizoen in een titelstrijd verwikkeld zit, dan maakt het deel uit van mijn werk om me te proberen te nestelen tussen hem en zijn rivaal.'

Het klinkt veelbelovend voor Neuville, die wat graag het etiket van eeuwige tweede wil afschudden. 'Dit seizoen zal allicht lijken op het vorige,' denkt hij, 'met een mooie strijd tussen drie rijders om de wereldtitel: Ogier, Ott Tänaken ikzelf. Zo'n intense competitie is ook iets wat Sébastien Loeb aantrekkelijk vindt, vermoed ik, want hij heeft dat nauwelijks of niet gekend in zijn tijd. Ik begrijp hem ook wel: hij heeft geen zin om ermee te stoppen als hij ziet hoe deze generatie zich amuseert als een bende uitgelaten kinderen. Hij vindt de nieuwigheden - nieuwe auto's, nieuwe reglementering - ook leuk. Iets anders, minder fraais, moet je er volgens mij zeker niet achter zoeken.'

Met de komst van een icoon als Loeb voelt Neuville alvast de torenhoge ambities bij Hyundai. De op drie na grootste autoconstructeur ter wereld mikt op een Frans-Belgische complementariteit om dit jaar zowel bij de piloten als bij de constructeurs de wereldtitel te grijpen en zo een nieuwe dimensie te bereiken.