Thomas Pieters en Thomas Detry winnen World Cup of Golf

Op de Metropolitan golfbaan in het Australische Oakleigh South, nabij Melbourne, liep het duo een slotronde van 68 slagen waarmee ze de concurrentie op drie slagen achter zich lieten.

Het duo, dat aan het einde van de tweede ronde de leiding nam en na de derde ronde een vijf slagen voorsprong bij elkaar golfde, liep een slotronde van vier onder par en dit na een eagle, zes birdies en vier bogeys. Na een bogey op hole twee, lukte Detry een eagle op de vierde hole waarna er birdies vielen op holes zeven, negen en elf. Na een bogey op de twaalfde hole volgden er afwisselend birdie, bogey, birdie, bogey en birdie waarmee het Antwerps-Brusselse duo drie slagen voorsprong telde op de Australiërs en de Mexicanen.

'Het voelt fantastisch', verklaarde Detry. 'Ik was echt nerveus, maar ik had steeds het gevoel dat er een grote broer naast mij liep om mij kalm te houden.'

'Ik ben zo fier op hem,' vervolgde Pieters. 'Zijn afslag op de laatste hole was gewoon subliem. Vooral de holes op de tweede parcourshelft zijn hier moeilijk, maar na een knappe putt op de zestiende hole hadden we terug wat marge. Dat je dan nog kan afsluiten met een birdie op de laatste hole maakt het succes compleet'.

Voor België is het de eerste overwinning in de World Cup of Golf. Voor de 26-jarige Pieters is het zijn vierde overwinning op het hoogste niveau nadat hij zich eerder de beste toonde op de Czech Masters, de KLM open en de Made in Denmark. Voor de 25-jarige Detry is het zijn eerste grote overwinning in zijn loopbaan.

Voor het winnende duo was er een slordige 2,24 miljoen dollar (1.975.090 euro) weggelegd.