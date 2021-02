Golficoon Tiger Woods heeft dinsdag in de kustplaats Ranchos Palos Verdes in Californië een ernstig auto-ongeluk gehad. Dat meldde de politie van Los Angeles. De 45-jarige Amerikaan ging met zijn auto overkop en moest door de brandweer uit het wrak bevrijd worden.

De voormalige nummer een van de wereld werd naar het ziekenhuis overgebracht, waar hij aan de benen werd geopereerd. Rond middernacht Belgische tijd geeft het ziekenhuis meer uitleg over zijn toestand.

Het ongeluk gebeurde rond 7u00 's ochtends plaatselijke tijd (16 uur in België). Woods zat zelf aan het stuur, er waren geen passagiers en om een niet opgehelderde reden ging zijn voertuig overkop. Er waren geen andere voertuigen bij het ongeluk betrokken. Volgens Woods' manager Mark Steinberg liep de golfer verscheidene verwondingen aan de benen op. 'Momenteel wordt hij geopereerd. We bedanken iedereen voor de steun en vragen zijn privacy te respecteren.'

Tiger Woods’ vehicle after the crash this morning that now has him in surgery for what his agent is calling “multiple leg injuries.” pic.twitter.com/VbI5qvyj8g — Adam Schefter (@AdamSchefter) February 23, 2021

Rugoperaties

Het is niet de eerste keer dat Woods in een auto-ongeluk betrokken is. In 2009 ramde hij zijn terreinwagen tegen een boom, nadat hij tegen een brandkraan gereden was. Dat ongeluk zou gebeurd zijn na een ruzie met zijn toenmalige vrouw en leidde ertoe dat verschillende buitenechtelijke relaties van Woods aan het licht kwamen. In 2017 werd Woods slapend in zijn auto aangetroffen en werd hij gearresteerd voor rijden onder invloed. Volgens Woods was zijn toestand een gevolg van de bijwerkingen van een medicijn dat hij nam tegen rugpijn.

In december onderging Woods voor de vijfde keer een rugoperatie. Maandag liet hij weten dat het hoogst onzeker is of hij in april zou kunnen meedoen aan het Masters, een Major dat hij in 2019 voor de vijfde keer won. 'Mijn God, ik hoop dat ik erbij kan zijn, maar ik weet echt niet of het gaat lukken. Ik moet zuinig zijn op mijn rug, want ik heb er maar één', zei Woods. Voor het Masters, dat van 8 tot 11 april gespeeld wordt, zou Woods sowieso geen andere toernooien spelen.

