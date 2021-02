Tiger Woods 'bij bewustzijn' na spoedoperatie aan been

Tiger Woods is nadat hij zwaargewond raakte bij een auto-ongeval met spoed geopereerd aan enkele open breuken aan zijn rechterbeen. De ingreep is goed verlopen en de 45-jarige Amerikaanse golfer is bij bewustzijn.

2 Keer gedeeld

Keer gedeeld













Woods crashte zwaar met zijn auto © Belga Image

Bij het ongeval in de omgeving van Los Angeles verbrijzelde Woods onder meer een enkel. Volgens de artsen zijn pinnen en schroeven aangebracht in de beschadigde botten van de atleet, wat tot een stabilisatie van zijn verwondingen heeft geleid. Ook de schade aan spieren en weefsel wordt groot genoemd. 'Op dit moment is Woods aanspreekbaar en is de eerste fase van het herstel ingezet', aldus een verklaring van het ziekenhuis. Woods reed 'harder dan de normale snelheid' vlak voordat hij dinsdagochtend (lokale tijd) met zijn auto van de weg raakte, lieten de autoriteiten van het district Los Angeles eerder weten op een persconferentie. Hij zou de rand van de weg hebben aangetikt en een boom hebben geraakt. Uiteindelijk ging hij met zijn bolide overkop. Bij het ongeval in de omgeving van Los Angeles verbrijzelde Woods onder meer een enkel. Volgens de artsen zijn pinnen en schroeven aangebracht in de beschadigde botten van de atleet, wat tot een stabilisatie van zijn verwondingen heeft geleid. Ook de schade aan spieren en weefsel wordt groot genoemd. 'Op dit moment is Woods aanspreekbaar en is de eerste fase van het herstel ingezet', aldus een verklaring van het ziekenhuis. Woods reed 'harder dan de normale snelheid' vlak voordat hij dinsdagochtend (lokale tijd) met zijn auto van de weg raakte, lieten de autoriteiten van het district Los Angeles eerder weten op een persconferentie. Hij zou de rand van de weg hebben aangetikt en een boom hebben geraakt. Uiteindelijk ging hij met zijn bolide overkop.