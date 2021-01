Wie deelneemt aan de Olympische Spelen in Tokio zal niet verplicht zijn zich te laten vaccineren tegen het coronavirus. Dat bevestigde een woordvoerder van de Japanse regering dinsdag.

"Wij overwegen grootscheepse maatregelen om veilige en beschermde Spelen te houden, zelfs zonder van vaccineren een voorwaarde te maken", zei Katsunobu Kato. Hij bevestigde daarmee eerdere verklaringen van IOC-voorzitter Thomas Bach, die verplichte vaccinatie voor atleten ook al uitsloot. Niettemin hopen de organisatoren dat zoveel mogelijk atleten en andere betrokkenen die naar Tokio zullen afreizen, zich laten vaccineren. Er worden deze zomer zo'n 11.000 atleten in de Japanse hoofdstad verwacht, met daarnaast nog duizenden begeleiders en journalisten. Of er toeschouwers in de tribunes zullen zitten, is nog onduidelijk.

De Japanse overheid hoopt vanaf eind februari te kunnen starten met het vaccineren van de bevolking. Daarmee loopt Japan zo'n twee maanden achter op de meeste landen in het Westen. Eerst zal het medisch personeel aan bod komen, daarna de 65-plussers en mensen met een aandoening.

In en rond Tokio geldt momenteel de noodtoestand omdat het aantal coronabesmettingen al een hele tijd aan het stijgen is en recordhoogtes bereikt. Het totale aantal besmettingen in het land bedraagt ruim 330.000 en al zo'n 4.500 mensen overleden door het virus.

Lees ook: Gaan de Spelen door? Een antwoord in zes onderdelen

"Wij overwegen grootscheepse maatregelen om veilige en beschermde Spelen te houden, zelfs zonder van vaccineren een voorwaarde te maken", zei Katsunobu Kato. Hij bevestigde daarmee eerdere verklaringen van IOC-voorzitter Thomas Bach, die verplichte vaccinatie voor atleten ook al uitsloot. Niettemin hopen de organisatoren dat zoveel mogelijk atleten en andere betrokkenen die naar Tokio zullen afreizen, zich laten vaccineren. Er worden deze zomer zo'n 11.000 atleten in de Japanse hoofdstad verwacht, met daarnaast nog duizenden begeleiders en journalisten. Of er toeschouwers in de tribunes zullen zitten, is nog onduidelijk. De Japanse overheid hoopt vanaf eind februari te kunnen starten met het vaccineren van de bevolking. Daarmee loopt Japan zo'n twee maanden achter op de meeste landen in het Westen. Eerst zal het medisch personeel aan bod komen, daarna de 65-plussers en mensen met een aandoening. In en rond Tokio geldt momenteel de noodtoestand omdat het aantal coronabesmettingen al een hele tijd aan het stijgen is en recordhoogtes bereikt. Het totale aantal besmettingen in het land bedraagt ruim 330.000 en al zo'n 4.500 mensen overleden door het virus.