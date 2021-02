De organisatoren van de komende Olympische Spelen in Tokio houden vrijdag een crisisvergadering. Er ontstond recent heel wat commotie na enkele vrouwonvriendelijke uitspraken van Yoshiro Mori, de voorzitter van het organisatiecomité.

De leden van de uitvoerende raad van Tokio 2020 zitten vrijdag bijeen om 'hun mening te uiten over de opmerkingen van de heer Mori' en 'toekomstige initiatieven' van het organisatiecomité te bespreken op het gebied van gelijkheid tussen mannen en vrouwen, zo klinkt het woensdag in een persbericht. Vorige week woensdag suggereerde Mori tijdens een onlinemeeting van het Japans olympisch comité dat vrouwen te veel praten tijdens bestuursraden. 'Zulke vergaderingen met veel vrouwen duren langer omdat ze het moeilijk vinden om af te ronden. Vrouwen zijn competitief. Wanneer een iemand de hand opsteekt om te praten, voelen anderen zich verplicht dat ook te doen. En dus praat iedereen', had de 83-jarige ex-premier van Japan gezegd. Het leverde hem felle kritiek op. Een dag later verontschuldigde hij zich. Mori benadrukte wel dat hij niet denkt aan een ontslag. De druk op Mori en Tokio 2020 is sindsdien echter niet afgenomen. De gouverneur van Tokio, Yuriko Koike, zei dat ze na de uitspraken van Mori de later deze maand voorziene vergadering met alle bij de Spelen betrokken partijen niet zal bijwonen. De Japanse autoreus Toyota, één van de belangrijkste sponsors van de Spelen, en het Internationaal Olympisch Comité (IOC) veroordeelden de vrouwonvriendelijke uitspraken eveneens. Een online petitie voor maatregelen na de rel werd al door bijna 145.000 mensen getekend.