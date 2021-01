De organisatoren van de Olympische Spelen in Tokio werken aan een plan om het aantal deelnemers aan de openings- en slotceremonie quasi te halveren. Dat moet de veiligheid verhogen in de strijd tegen het coronavirus.

'We denken dat het noodzakelijk is om het aantal deelnemers aan de openings- en slotceremonie te beperken, om zo de veiligheid van de atleten te garanderen', luidt het maandag in een verklaring.

Concrete cijfers geeft de organisatie niet, maar de Japanse krant Yomiuri Shimbun bericht dat op 23 juli tijdens de openingsceremonie zo'n 6.000 atleten zouden mogen opdraven. Dat is bijna de helft van het aantal sporters (11.000) dat in Tokio om de medailles zal strijden. Het organisatiecomité is nog met het Internationaal Olympisch Comité (IOC) in overleg, maar volgens het Japanse dagblad is de bijna halvering te wijten aan de strenge coronaregels die zullen gelden. Atleten zouden maar vijf dagen voor hun competitie welkom zijn in het olympisch dorp en moeten twee dagen na hun laatste wedstrijd opnieuw vertrekken.

Een forse stijging van het aantal besmettingen in en rond Tokio doet inmiddels steeds meer de vraag rijzen of de Spelen, die al met een jaar zijn uitgesteld, überhaupt kunnen doorgaan. Vorige week liet een invloedrijke Japanse minister verstaan dat geen enkel scenario wordt uitgesloten. Maar maandag benadrukte premier Yoshihide Suga dat een annulatie niet op tafel ligt. 'We gaan er alles aan doen om de pandemie zo goed mogelijk onder controle te krijgen. De Spelen moeten het bewijs worden dat de mensheid het coronavirus heeft overwonnen', verklaarde hij.

