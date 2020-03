Welke gevolgen heeft het uitstel van de Olympische Spelen voor de Belgische hockeymannen, die de grote favoriet waren voor de gouden medaille in Tokio?

De onzekerheid is dan toch al weg. Na het EK voetbal zullen ook de Olympische Spelen van Tokio deze zomer niet doorgaan door het coronavirus. Het grootste sportevenement ter wereld wordt verzet naar volgend jaar. Wanneer precies is nog niet duidelijk. Maar welke gevolgen heeft dat voor onze Belgische atleten, en meer bepaald onze hockeytrots, de Red Lions? Na hun wereldtitel in december 2018 in India en hun triomf op het EK in eigen huis in augustus vorig jaar, zouden de Red Lions een van de grootste favorieten geweest zijn voor de gouden medaille in Japan. Op een hoogtepunt'Het is zonder twijfel de meest wijze beslissing, maar het valt voor ons slecht', vertelt aanvaller Tom Boon aan Sport/Voetbalmagazine. 'We zijn net op ons hoogtepunt als ploeg, na het winnen van de wereldbeker en het Europees kampioenschap. We staan momenteel ook eerste in de wereldranglijst en staan aan kop in de Pro League. We worden gezien als hét te kloppen team. Voor ons is die beslissing dus wel jammer, want ik denk dat we nog nooit zo sterk waren als vandaag. Nu gaat het erom die tegenslag te verteren, terug samen te komen en het volgende jaar gebruiken om nog sterker te worden.'Tanguy Cosyns, die zijn plaats probeert te heroveren nadat hij deel uitmaakte van het team dat zilver won in Rio in 2016, is heel ontgoocheld. 'Ik heb een bizar gevoel na de aankondiging van het uitstel van de Spelen', reageerde de 28-jarige Brusselaar, die momenteel in Amsterdam zit, op zijn Twitter-pagina. 'Ik heb het gevoel dat ze de examenperiode uitstellen en ik dus meer tijd heb om te studeren, maar het enerveert me dat ik meer tijd heb.'TrainerswisselHet is een feit dat de aankondiging van het IOC voor veel veranderingen in de planning van de atleten en bonden zal zorgen. Tom Boon vindt een jaartje langer wachten op Tokio voor zichzelf geen probleem, maar het uitstel ligt bij veel van zijn teamgenoten toch wat moeilijker. 'Ik word er ondertussen al 30, maar voel me nog heel goed', zegt de aanvaller van Léopold. 'Ik ben van plan nog door te gaan tot de spelen in Parijs in 2024, maar deze situatie zal de planning wel wat veranderen.''Zeker voor de ouderen in de groep. Er zijn er die een pauze nodig hebben en andere wilden stoppen en iets anders gaan doen. Ik wil niet in hun naam spreken, maar voor hen heeft een jaar uitstel toch wel een impact.''Hoe ouder je wordt, hoe gevoeliger je wordt voor blessures', gaat hij verder. 'Bovendien duurt dat dan ook langer om te genezen. Ik heb dat recent nog meegemaakt met mijn enkel. Op mijn 22 had dat drie weken geduurd, nu waren dat er acht', lacht Boon. 'We zouden ook van coach veranderen na de Spelen (Shane McLeod had dat al eerder aangekondigd, nvdr.). Het komt dus allemaal niet op een goed moment.'Mentale uitdagingJohn-John Dohmen, ex-kapitein van de Red Lions, zit ook in die situatie. Met zijn 32 lentes maakt de middenvelder van Waterloo Ducks deel uit van de oudjes van de ploeg, samen met Thomas Briels en Cédric Charlier. En hij was ook een van de spelers die zijn internationale carrière zou stoppen na de Spelen om zich op een nieuw avontuur te richten bij l'Orée in Woluwe.'Ik zal nog een jaar langer moeten trainen. Ik heb geen andere keuze', relativeert Dohmen. 'Gelukkig verandert het niet veel aan mijn nieuwe project bij l'Orée. We moeten ons gewoon aanpassen aan de nieuwe situatie. Eigenlijk denk ik dat het vooral een mentale uitdaging zal worden. Daarom hoop ik ook dat we nu een beetje pauze zullen krijgen bij de Red Lions. Anders kan het nog wel eens heel lang duren. We zijn er namelijk al zes maanden mee bezig.' 'En zelfs nu wij aangemaand worden om thuis te blijven, is het fysieke programma die we gekregen hebben niet van de poes. Dat is logisch, maar ik hoop dat we nu de zaken gaan herbekijken en dat we ons snel terug kunnen focussen op het kampioenschap. Ik had gelezen dat ze die al terug willen opstarten in juni, dat zou een welgekomen verademing zijn.'Sterkere concurrentie in 2021In sport kan alles snel veranderen. Hoe zal de hockeywereld er bijvoorbeeld uitzien over een jaar? Vooral dat zit de Red Lions dwars, want ze denken dat de concurrentie in een jaar veel beter zal worden. India bijvoorbeeld, dat tot 1980 bijna alle titels in bezit had, heeft nu veel middelen en maakte indruk in de Pro League door Nederland en België te kloppen. 'Ik denk dat we nog altijd de favoriet zullen zijn', gaat Dohmen, de beste speler ter wereld in 2016, verder. 'Maar het laat natuurlijk ook de poort open voor de concurrenten. Wat ons bezighoudt, is dat we een klein nadeel zullen ondervinden aan het uitstel. Als ik aan landen denk die een groot voordeel zullen hebben, dan denk ik vooral aan Nederland. Maar ook aan India. Zij hebben een jong team, terwijl wij vooral ouder worden. Zelfs Australië heeft nu een jongere ploeg samengesteld. Eigenlijk zullen al onze tegenstanders beter worden. Het is aan ons om nog sterker te zijn in 2021.'Iedereen was het echter wel eens dat de Spelen moesten uitgesteld worden. Gezien de huidige situatie, met verschillende landen in lockdown en zoveel sterfgevallen per dag, had het IOC geen andere keuze. 'De Spelen zijn een feest. Het doel is dat zo veel mogelijk mensen de reis naar Japan in goede omstandigheden kunnen maken en ervan kunnen genieten', vertelt Tom Boon. 'Het uitstel was dus wel logisch. We hebben nu ook een goed vervangingsprogramma gekregen van het BOIC. Het is nu aan ons om het niet te laten gangen en om er alles aan te doen om die gouden medaille te behalen in 2021. Er is geen andere keuze.'