Op zijn 43e won Tom Brady afgelopen nacht zijn 7e Super Bowl, de finale van de Amercianfootballcompetitie NFL. Hij bevestigde daarmee zijn status als The GOAT, de grootste ooit van alle quarterbacks. Een overzicht van zijn seizoen en zijn recordpalmares, in 10 cijfers.

7Het aantal Super Bowlzeges van Tom Brady, op 10 finales, na winst met zijn Tampa Bay Buccaneers tegen de Kansas City Chiefs (31-9). Geen enkele andere speler heeft ooit zeven Super Bowls gespééld. Bovendien heeft hij nu meer Vince Lombardi-trofeëen veroverd dan gelijk welke NFL-club. De New England Patriots tellen er zes, allemaal gewonnen met Brady als quaterback...2Zoveel quarterbacks hebben ooit de Super Bowl gewonnen met twee teams: Peyton Manning (met de Indiana Colts en de Denver Broncos, in 2007 en 2016) en nu Tom Brady (met de New England Patriots en nu met zijn nieuw team sinds 2020, de Tampa Bay Buccaneers).4Nog zoveel titels schiet Brady tekort om de recordhouders qua aantal titels in de vier grootste Amerikaanse sporten (NFL/NBA/MLB/NHL) te evenaren (wat hem allicht niet meer zal lukken): Bill Russell, NBA-legende van de Boston Celtics, telt er immers 11, net als NHL-ijshockeyspeler Henri Richard. In het baseball (MLB) is Yogi Berra koploper, met 10 titels. The GOAT in de NBA, Michael Jordan, heeft er 'slechts' zes op zijn palmares.5Zoveel keer werd Tom Brady benoemd tot Super Bowl MVP. Een evenaring van het aantal van NBA-icoon LeBron James, qua aantal titels als de beste speler in de eindstrijd van de grootste Amerikaanse sporten. Recordhouder Michael Jordan telt nog één Finals MVP-titel meer.199Als zoveelste en dus als een halve nobody werd Tom Brady in 2000 gedraft door de New England Patriots. De nummer één van die draft, Courtney Brown, ging in 2005 al met pensioen. En werkt nu als een missionaris op de Dominicaanse Republiek...19Zoveel jaar hadden de Tampa Bay Buccaneers geen play-off match meer gewonnen, sinds hun laatste titel in 2002. De Bucs haalden voor het laatst ook de play-offs in 2007. Tot Tom Brady afgelopen zomer naar de westkust van Florida verhuisde. Met slechts het vijfde record in regular season plaatsten zijn Buccaneers zich voor de play-offs, en voor de extra wild cardmatch. Om als underdogs naar de finale te stomen.3Zoveel voormalige Super Bowl MVP's versloeg Brady met zijn Buccaneers in de afgelopen NFL-play-offs: Drew Brees van de New Orleans Saints (MVP in 2010), Aaron Rodgers van de Green Bay Packers (MVP in 2011) en Patrick Mahomes van de Kansas City Chiefs (MVP in 2020). Een primeur in de NFL-geschiedenis.50Het aantal touch down passes dat Brady afgelopen seizoen uitdeelde, een evenaring van zijn persoonlijk record uit seizoen 2007. Toen verloor hij de Super Bowl. In tegenstelling tot dit jaar, waardoor hij de eerste speler werd die de kaap van de 50 touch down passes in een seizoen overschreed én kampioen werd.2,25Zoveel miljoen dollar in bonussen streek Tom Brady op door de play-offs te halen en uiteindelijk de Super Bowl te winnen. Bovenop het tweejarig contract van ter waarde van 50 miljoen dollar dat hij afgelopen seizoen tekende bij Tampa.43Zoveel jaar, plus 6 maanden en 4 dagen oud was Brady zondag, als oudste winnaar ooit van de Super Bowl, sinds hijzelf op zijn 41e de Vince Lombarditrofee won. Hij is pas de vierde speler in de geschiedenis van de vier grootste Amerikaanse sporten met twee titels na zijn 40e verjaardag, na Kareem Abdul-Jabbar (NBA), Enos Slaughter en Jack Quinn (MLB). Brady veroverde ook als eerste NFL-speler titels in drie verschillende decennia.The GOAT is nog lang niet van plan om te stoppen. 'Yeah, we're coming back!', zei hij met een glimlach na de zege tegen de Kansas City Chiefs. Op naar zijn achtste Super Bowl-winst na een nieuw duel met zijn jongere rivaal Patrick Mahomes? Of nog meer, want de man van supermodel Gisele Bündchen verklaarde al dat hij misschien tot voorbij zijn 45e wil spelen. Trouw aan zijn motto: 'Mijn favoriete Super Bowlzege is de volgende.'