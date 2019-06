De Waals-Brabander start bij de 9e editie van de Red Bull X-Alps voor de zevende keer. Hij moet vooral uitkijken voor Christian Maurer, Paul Guschlbauer en Aaron Durogati.

Een waanzinnige onderneming, zo luidt eensgezind de mening over de race die op zondag 16 juni in het Oostenrijkse Salzburg op gang wordt geschoten. Want deze slijtageslag, die sinds 2003 elke twee jaar plaatsvindt, komt neer op een parcours van 1138 kilometer over zes verschillende landen richting Monaco.

De bedoeling is om de Alpen - één van de meest veeleisende Europese reliëfen - over te steken via enkele mytische bergtoppen, zoals de Mont Blanc, Monte Viso en Kronplatz, waarbij voornamelijk paragliden wordt gecombineerd met hiken, lopen en klimmen.

Speeltuin

Een heus huzarenstukje, zeker als je weet dat de deelnemers worden geconfronteerd met temperaturen van -10 graden Celsius tot een maximum van 39 graden Celsius. Dagelijks wordt er snel zo'n 6000 kcal verbrand. Alles gebeurt zonder pauze en technische hulp. De enige steun komt er via een 'supporter', die hen logistiek en qua strategie bij staat.

'De Red Bull X-Alps vertegenwoordigt alles waar ik van hou', beweert Tom de Dorlodot, die op zijn 21e voor de eerste keer deelnam. 'De voorbereiding, de training, het teamwork, de natuur. Fysiek en uitdagend, zowel fysiek als mentaal blijft het. Je leert jezelf echt opnieuw kennen. De Alpen vormen een speeltuin.'

Dit jaar komen er 32 atleten uit 20 landen aan de start van deze extreme zware proef. Daaronder zitten er maar liefst 14 debutanten bij deze uitzonderlijke competitievorm.

Topfavoriet is de Zwitser Christian 'Chrigel' Maurer, die de vijf laatste edities op zijn naam schreef. De meeste concurrentie wordt verwacht van onze landgenoot De Dorlodot, de Oostenrijker Paul Guschlbauer - derde in 2017 - en de Italiaan Aaron Durogati.

Vier uur slaap

In totaal 13 verplichte tussenpunten wacht de sporters, bij hun doorkruisen van Oostenrijk, Duitsland, Italië, Zwitserland, Frankrijk en Monaco. De meeste bergen liggen boven 3.000 meter hoogte, waaronder de legendarische Mont Blanc (4.810). De eerste finishers verwacht koersdirecteur Christophe Weber, afhankelijk van de weersomstandigheden, na een elftal dagen, dus rond 27 juni.

'Ik zie dit als een unieke kans om mijn lichaam tot het uiterste te drijven en te testen hoe fit ik kan worden', oppert De Dorlodot. 'Op een goede dag leg je 90 kilometer af, met soms meer dan 3.000 hoogtemeters en een rugzak van 10 kilo. Doe dat 8 tot 10 dagen, met zo'n 4 uur slaap per nacht. Ik ga zorgen dat ik echt scherp sta, want ik heb er zo veel zin in.'