Toma Nikiforov moet een kruis maken over het EK judo, dat van 29 april tot 1 mei in Sofia op de agenda staat.

De 29-jarige Brusselaar wil na een ribbreuk geen risico nemen en trekt niet naar de Bulgaarse hoofdstad. Dat bevestigde Nikiforov, vorig jaar op het EK in Lissabon goed voor het goud in de categorie tot 100 kilogram, woensdag.

'Na een analyse en een gesprek met de medische staf, mijn coach en de directeur van de federatie, zal ik om medische redenen niet deelnemen aan het volgende EK in Sofia', schrijft Nikiforov op Instagram. 'Op de laatste Grand Slam brak ik een rib en het risico zal nog te groot zijn als ik op dit EK kamp.'

'Ik ben verdrietig en boos maar het is de juiste beslissing', besloot de judoka, die op de wereldranglijst op de vierde plaats staat. 'Veel succes iedereen en vecht goed!'

