Tommelein en De Clercq even rivalen voor voetbalmatch

Lijsttrekkers van Open Vld Bart Tommelein en Mathias De Clercq zaten vanmiddag samen in de studio van VTM NIEUWS, maar vanavond worden ze voor heel even rivalen. Want dan speelt KV Oostende tegen AA Gent. Tommelein, die graag burgemeester wil worden in Oostende ziet het kustploegje met 2-0 winnen. Mathias De Clercq speelt het iets voorzichtiger en houdt het om een 1-2 overwinning voor Gent.