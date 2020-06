Naar aanleiding van de 75e verjaardag van Eddy Merckx, de grootste Belgische sportfiguur van vorige eeuw, liet Sport/Voetbalmagazine u stemmen om op zoek te gaan naar de beste Belgische sportman/vrouw van de 21e eeuw. Dit is uw top 50!

10. Stefan Everts (motorcross)

10 x wereldkampioen, 101 GP-overwinningen, won als eerste piloot 3 verschillende GP's op 1 dag

Als Eddy Merckx de kannibaal in het wielrennen is, dan is Stefan Everts de kannibaal van de motorcross. De man uit Neeroeteren is ongetwijfeld de beste motorcrosser aller tijden.

Stefan Everts, met zoontje Liam, wint zijn 100ste GP in 2006 © Belga Image

9. Sven Nys (wielrennen)

2 x wereldkampioen, 9 x Belgisch kampioen, 292 zeges, 13 x eindklassement Superprestige, 7 x eindklassement Wereldbeker, 5 x Belgisch kampioen mountainbike

'Scherpte' is het woord dat ons te binnen schiet bij Sven Nys. Nu scherp in zijn analyses, vroeger messcherp door het zand of het slijk snijdend. Hij was bijna twintig jaar lang een van de tenoren van het veldrijden.

Sven Nys is nog maar net met pensioen en er staat alweer een nieuwe Nys klaar om het veld te veroveren © Belga Image

8. Eden Hazard (voetbal)

1 x WK-brons, 2 x Europa League, 2 x Engels kampioen, 1 x Engelse beker, 1 x Engelse League Cup, 1 x Frans kampioen, 1 x Franse beker, 1 x Sportman van het Jaar, 1 x Frans voetballer van het Jaar, 1 x Engels voetballer van het Jaar

We genieten nu al jaren van een uitzonderlijke generatie voetballers, vandaar dat er ook twee in uw top 10 staan. Hazard heeft branie en genialiteit te koop, maar kan in de zomervakantie ook genieten van een barbecue met het gezin. Kortom, het prototype van de Belg!

Eden Hazard moet Real Madrid kampioen maken en daarna met België de Europese titel veroveren © Belga Image

7. Kevin De Bruyne (voetbal)

1 x WK-brons, 2 x Engels kampioen, 1 x Engelse beker, 4 x Engelse League Cup, 1 x Duits Speler van het Jaar, 1 x Duitste beker, 1 x Belgisch kampioen, 1 x Belgische beker

Nooit heeft ons voetbal een speler gekend met zoveel vista. KDB laat bovendien ook graag zijn maatschappelijk engagement zien, niet alleen met de KDB Cup in Drongen, maar ook in de recente Black Lives Matter-hetze.

KDB, de beste middenvelder van de wereld © GETTY

6. Tom Boonen (wielrennen)

1 x wereldkampioen, 2 x Belgisch kampioen, 3 x Ronde van Vlaanderen, 4 x Parijs-Roubaix, 3 x Gent-Wevelgem, 6 Touretappes, 5 x E3 Harelbeke

'Tommeke, Tommeke, wat doe je nu?' De woorden van Michel Wuyts toen Tom Boonen in een sprint de wereldtitel pakte in Madrid zinderen vijftien jaar later nog altijd na. Tommeke heeft heel wat voor elkaar gekregen in zijn carrière, een Flandrien in hart en nieren.

Het hoogtepunt van Boonens carrière: de wereldtitel in 2005 in Madrid © Belga Image

5. Tia Hellebaut (atletiek)

Olympisch kampioene hoogspringen, 2 x Europees kampioene hoogspringen, 1 x wereldkampioene vijfkamp, Sportvrouw van het Jaar

De gouden medaille van Tia Hellebaut in het hoogspringen was ongetwijfeld het grootste, nationale kippenvelmoment tijdens de Spelen van 2008 in Peking.

Tia Hellebaut springt over 2,05 m en verovert goud in 2008 in Peking. © Belga Image

4. Nina Derwael (turnen)

2 x Wereldkampioen, 2 x Europees kampioen, 1 x goud Europese Spelen

Wat zij laat zien op de brug met ongelijke leggers, is wereldklasse. Nu al de grootste turnster die België ooit gekend heeft en vermoedelijk ooit gekend zal hebben.

Nina Derwael, een van de toppers van het moderne turnen, is een van dé topfavorieten op goud op de Spelen van Tokio. © Belga Image

3. Justine Henin (tennis)

Olympisch kampioene, 4 x Roland Garros, 2 x Wimbledon, 2 x US Open, 1 x Australian Open, 43 WTA-titels, 117 weken nummer 1 van de wereld, 2 x WTA Finals

Taaie tante uit Luik die in haar carrière drie van de vier grandslamtoernooien won. Alleen Wimbledon bijschrijven op haar palmares lukte niet, maar wat zij tegen grotere en sterkere tegenstanders liet zien, was ronduit indrukwekkend.

Justine Henin won vier keer Roland Garros. © Belga Image

2. Kim Clijsters (tennis)

3 x US Open, 1 x Australian Open, 12 weken nummer 1 van de wereld, 41 WTA-titels, 3 x WTA-Finals

Haar palmares is niet zo gevuld als dat van Henin, maar dat compenseert ze met haar naturelle verschijning. Immer goedlachse krullenbol die straks haar carrière nog een derde kans geeft.

Iconische beelden: Kim Clijsters wint de US Open bij haar eerste comeback en viert dat samen met haar dochtertje Jada © Belga Image

1. Nafi Thiam (atletiek/zevenkamp)

Olympisch kampioene, 1 x wereldkampioene, 2 x Europees kampioene

Als je kampioene bent in de zevenkamp, de olympische discipline bij uitstek, dan verdien je het om in deze lijst op nummer één te staan. Het zou ons niet verwonderen mocht Thiam ook op het einde van deze eeuw deze lijst nog aanvoeren.

Er is geen completere atlete te vinden dan Nafi Thiam © Belga Image

