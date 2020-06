Naar aanleiding van de 75e verjaardag van Eddy Merckx, de grootste Belgische sportfiguur van vorige eeuw, liet Sport/Voetbalmagazine u stemmen om op zoek te gaan naar de beste Belgische sportman/vrouw van de 21e eeuw. Dit is deel 4 van uw top 50!

20 Pieter Timmers (zwemmen)

1 x olympisch zilver, 2 x EK-zilver

Het uitstel van de Spelen in Tokio was een streep door de rekening van de 32-jarige Timmers. Hij besliste om zijn carrière stop te zetten in oktober van dit jaar op de International Swimming League.

Pieter Timmers, de enige zwemmer die in de 21e eeuw een medaille te wist te behalen op de Spelen © Belga Image

19 Gella Vandecaveye (judo)

1 x olympisch zilver, 1 x olympisch brons, 2 x wereldkampioene, 7 x Europees kampioene

Een waaghals met een drive zonder weerga. Haar rijkelijk gevulde carrière werd afgekruid met twee olympische medailles: zilver in 1996 en brons in 2000.

Vandecaveye is een levende legende in het judo © Belga Image

18 Greg Van Avermaet (wielrennen)

1 x olympisch goud, 1 x Parijs-Roubaix, 2 Touretappes, 1 x Gent-Wevelgem, 1 x E3 Harelbeke, 1 x Omloop Het Nieuwsblad

Een veelwinnaar is Van Avermaet niet, maar hij verzamelde ongelooflijk veel ereplaatsen. Zijn gouden medaille op de Spelen van Rio is ongetwijfeld het hoogtepunt in zijn carrière.

Van Avermaet en zijn gouden medaille op de Spelen in Rio © Belga Image

17 Delfine Persoon (boksen)

Won 44 van haar 46 kampen, 5 x wereldkampioene

Deze West-Vlaamse politieagente pak je beter niet zonder bokshandschoenen aan. Met haar palmares is het ongelooflijk dat ze nooit tot Sportvrouw van het Jaar verkozen werd.

Delfine Persoon in haar kamp tegen de Ierse Katie Taylor © Belga Image

16 Frederik Van Lierde (triatlon)

1 x Iron Man Hawaï, 9 x Iron Man, 3 x Belgisch kampioen, 1 x Europees kampioen

De vleesgeworden Ironman. Naast Luc Van Lierde (geen familie) de enige triatleet die ooit verkozen werd tot Sportman van het Jaar.

Frederik Van Lierde wint de Iron Man van Hawaï © Belga Image

15 Vincent Kompany (voetbal)

1 x WK-brons,1 x Gouden Schoen, 4 x Engels kampioen,2 x Engelse beker,4 x Engelse League Cup, 2 x Belgisch kampioen

Een voetballer die stijlrijk verdedigen combineert met de fighting spirit om na elke blessure weer op topniveau te komen. Een monument in het Belgisch voetbal.

Kompany heeft alles gewonnen wat er te winnen valt in Engeland en moet nu Anderlecht redden © Belga Image

14 Emma Meesseman (basketbal)

1 x WNBA, 1 X MVP WNBA Finals,3 x Euro League,1 x Belgisch kampioen,2 x Belgische beker, 5 x Russisch kampioen,1 x Russische beker

Groter dan Ann Wauters zal ze nooit worden, met haar 1,92 meter. Dat de Belgian Cats het de laatste jaren zo goed doen, hebben ze vooral aan Meesseman te danken.

Emma Meesseman is een van de beste basketspeelsters ter wereld © Belga Image

13 Ann Wauters (basketbal)

1 x WNBA, 4 x Euro League, 1 x World League, 2 x Russisch kampioen, 3 x Russische beker,1 x Eurocup,1 x Spaans kampioen, 1 x Turkse beker,1 x Belgisch kampioen,1 x Koreaans kampioen, 4 x Frans kampioen, 4 x Franse beker

Belgische basketster met een ongelooflijke staat van dienst. Won prijzen in talloze landen en zou op de Spelen van Tokio graag haar laatste kunstje opvoeren.

Er zijn maar weinig atleten met een palmares als dat van Ann Wauters © Belga Image

12 Philippe Gilbert (wielrennen)

1 x wereldkampioen, 1 x Ronde van Vlaanderen, 1 x Parijs-Roubaix, 4 x Amstel Gold Race, 1 x Luik-Bastenaken-Luik, 1 x GP van Lombardije, 1 Touretappe, 1 x Clasica San Sebastian, 2 x Belgisch kampioen

Als hij op 8 augustus Milaan-Sanremo wint, evenaart hij Rik Van Looy en Eddy Merckx, die in hun carrière de vijf klassiekers én het WK wonnen.

Philippe Gilbert, de laatste Belgische wereldkampioen © Belga Image

11 Kim Gevaert (atletiek)

Olympisch goud 4x100 m, Belgisch recordhoudster op 100 m, 200 m, 400 m en 4x100 m, 1 x Europees kampioene 100 m, 1 x Europees kampioene 200 m

Op de Spelen van Peking in 2008 haalde ze samen met Élodie Ouédraogo, Hanna Mariën en Olivia Borlée zilver op de 4 x 100 meter. Maar acht jaar later werd winnaar Rusland gediskwalificeerd wegens dopinggebruik en ging het goud alsnog naar België.

Lees ook deel 1, 2 en 3 van uw top 50.

Kim Gevaert, de beste Belgische sprintster aller tijden © Belga Image

Het uitstel van de Spelen in Tokio was een streep door de rekening van de 32-jarige Timmers. Hij besliste om zijn carrière stop te zetten in oktober van dit jaar op de International Swimming League. Een waaghals met een drive zonder weerga. Haar rijkelijk gevulde carrière werd afgekruid met twee olympische medailles: zilver in 1996 en brons in 2000. Een veelwinnaar is Van Avermaet niet, maar hij verzamelde ongelooflijk veel ereplaatsen. Zijn gouden medaille op de Spelen van Rio is ongetwijfeld het hoogtepunt in zijn carrière.Deze West-Vlaamse politieagente pak je beter niet zonder bokshandschoenen aan. Met haar palmares is het ongelooflijk dat ze nooit tot Sportvrouw van het Jaar verkozen werd.De vleesgeworden Ironman. Naast Luc Van Lierde (geen familie) de enige triatleet die ooit verkozen werd tot Sportman van het Jaar.Een voetballer die stijlrijk verdedigen combineert met de fighting spirit om na elke blessure weer op topniveau te komen. Een monument in het Belgisch voetbal.Groter dan Ann Wauters zal ze nooit worden, met haar 1,92 meter. Dat de Belgian Cats het de laatste jaren zo goed doen, hebben ze vooral aan Meesseman te danken.Belgische basketster met een ongelooflijke staat van dienst. Won prijzen in talloze landen en zou op de Spelen van Tokio graag haar laatste kunstje opvoeren.Als hij op 8 augustus Milaan-Sanremo wint, evenaart hij Rik Van Looy en Eddy Merckx, die in hun carrière de vijf klassiekers én het WK wonnen.Op de Spelen van Peking in 2008 haalde ze samen met Élodie Ouédraogo, Hanna Mariën en Olivia Borlée zilver op de 4 x 100 meter. Maar acht jaar later werd winnaar Rusland gediskwalificeerd wegens dopinggebruik en ging het goud alsnog naar België.