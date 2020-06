Naar aanleiding van de 75e verjaardag van Eddy Merckx, de grootste Belgische sportfiguur van vorige eeuw, liet Sport/Voetbalmagazine u stemmen om op zoek te gaan naar de beste Belgische sportman/vrouw van de 21e eeuw. Dit is uw top 50!

30 Evi Van Acker (zeilen)

1 x olympisch brons, 1 x WK-zilver, 3 x Europees kampioen

'Zeil je voor het eerst, dan sla je een flater; trek het je niet aan, ga door want later; geniet je des te meer van wind en van water.' De hit van Bart Kaell van dertig jaar geleden is zeker van toepassing op Evi Van Acker, die in de laser radiaalklasse jarenlang tot de top behoorde.

Evi Van Acker kreeg nooit waar ze echt naar snakte: goud op de Spelen. © Belga Image

29 Wout van Aert (wielrennen)

3 x wereldkampioen veldrijden, 1 x EK-brons wegwielrennen, 1x etappewinst Tour

De 25-jarige Kempenaar overvleugelde samen met Mathieu van der Poel jarenlang het veldrijden, maar is ook een zeer beloftevolle wegwielrenner, zo bewees hij vorig jaar in verschillende klassiekers én in de Tour.

Wout Van Aert veroverde in 2019 de harten van de wielerfan met een ijzersterke Tour © Belga Image

28 Thibaut Courtois (voetbal)

1 x Europa Cup, 1 x WK voor clubs, 1 x WK-brons, 1 x Europese Supercup, 2 x Engels kampioen, 1 x Engelse beker, 1 x Engelse League Cup, 1 x Spaans kampioen, 1 x Spaanse beker, 1x Belgisch kampioen

De reus uit Bree heeft een palmares om u tegen te zeggen en staat nu in doel bij de beste club ter wereld. Hij zal ook nog jaren de onbetwiste nummer één bij de Rode Duivels zijn, waardoor hij op termijn weleens recordinternational zou kunnen worden.

Thibaut Courtois is momenteel een van de beste keepers ter wereld © Belga Image

27 Romelu Lukaku (voetbal)

1 x WK-brons, 1 x Belgisch kampioen, 1 x topschutter Jupiler Pro League

Met 52 goals is de nog altijd maar 27-jarige spits de topschutter aller tijden bij de nationale ploeg. Beste. Belgische. Spits. Ooit.

Veel prijzen wist Lukaku nog niet te winnen in zijn carrière, maar niemand is zo ambitieus als hij © GETTY

26 Kevin Borlée (atletiek)

5 x Europees kampioen 4x400 m, 1 x WK-brons 400 m, 1 x WK-zilver 4x400 m, 1 x EK-zilver 400 m

De net iets betere versie van zijn tweelingbroer Jonathan Borlée. Of was het omgekeerd?

De laatste 400 meter in de estafette, dat is een koud kunstje voor Kevin Borlée © Belga Image

25 Remco Evenepoel (wielrennen)

1 WK-zilver tijdrijden, 1 x Europees kampioen tijdrijden, 3 eindzeges in rittenkoersen, 1x Clasica San Sebastian

Mogelijk het grootste wielertalent dat momenteel op de aardbol rondloopt. Als we over tien jaar deze enquête opnieuw doen, zal de 'Kannibaal van Schepdaal' vermoedelijk veel hoger staan.

Op je 20 al gerekend worden bij de beste sporters van de eeuw, ga er maar voor zitten, hoor. © Belga Image

24 Johan Museeuw (wielrennen)

1 x wereldkampioen, 3 x Ronde van Vlaanderen, 3 x Parijs-Roubaix, 1 x Amstel Gold Race, 2 x Belgisch kampioen

Zijn gloriejaren situeren zich vooral in vorige eeuw, maar hij won in 2000 en 2002 toch ook nog Parijs-Roubaix.

Als je zo lang het Vlaams wielrennen hebt gedomineerd, dan moet je in deze lijst staan. © Belga Image

23 Arthur Van Doren (hockey)

1 x wereldkampioen, 1 x Europees kampioen, 1 x olympisch zilver, 1 x Beste Speler ter Wereld

Een wereldkampioen uit Antwerpen. In 't Stad vinden ze dat misschien normaal, maar wij staan er toch van te kijken. Nu nog goud op de Spelen van 2021.

Arthur Van Doren won zowat alles wat er te winnen valt in het hockey © Belga Image

22 Vincent Vanasch (hockey)

1 x wereldkampioen, 1 x Europees kampioen, 1 x olympisch zilver, 3 x Beste Keepr van de Wereld

Vincent Vanasch, de wereldkeeper van de Red Lions © Belga Image

The Wall. De doelman van de Red Lions werd drie keer uitgeroepen tot beste keeper ter wereld.

21 Dries Mertens (voetbal)

1 x WK-brons, 2 x Italiaanse beker, 1 x Nederlandse beker, topschutter aller tijden van Napoli

De chouchou van het Belgisch voetbal en de clubtopschutter aller tijden van Napoli mocht niet in deze lijst ontbreken.

Mertens is een god in Napels en immens populair in België © GETTY

