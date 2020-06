Naar aanleiding van de 75e verjaardag van Eddy Merckx, de grootste Belgische sportfiguur van vorige eeuw, liet Sport/Voetbalmagazine u stemmen om op zoek te gaan naar de beste Belgische sportman/vrouw van de 21e eeuw. Dit is deel 1 uw top 50!

50. Benny Vansteelant (duatlon)

4 x wereldkampioen lange afstand, 4 x wereldkampioen korte afstand, 5 x Europees kampioen

De in 2007 verongelukte Torhoutenaar behaalde vijf Europese en acht wereldtitels in de duatlon. Een wereldtopper in zijn discipline. Op het moment van zijn ongeluk was hij nog maar dertig jaar.

Benny Vansteelant © Belga Image

49. Joël Smets (motorcross)

5 x wereldkampioen, 6 x Belgisch kampioen, 57 GP-titels

Met vijf wereldtitels en zes Belgische titels was Joël Smets een van de beste motorcrossers ooit. Sterker nog, met zijn 57 GP-titels moet hij enkel Stefan Everts en Antonio Cairoli voor zich dulden.

Joël Smets, een van de grotoste motorcrossers aller tijden. © Belga Image

48. Wout Wijsmans (volleybal)

1x Champions League, 1x CEV Cup, 1 x Italiaans kampioen, 3 x Italiaanse beker, 2 x Belgisch kampioen, 3 x Belgische beker

Receptie/hoekspeler die niet alleen in België maar ook in Italië hoge ogen gooide. In 2002 won hij met de Italiaanse topclub Lube Banca Macerata de Champions League.

Wout Wijsmans heeft er een heel Europees avontuur op zitten © Belga Image

47. Marino Vanhoenacker (triatlon)

21 Iron Man-overwinningen, 1 x brons Iron Man Hawaï, 1 x WK-zilver, 2 x WK-brons

De triatleet van Oostende won verschillende Ironmans en pakte één keer zilver en twee keer brons op het WK triatlon lange afstand.

Marino Vanhoenacker © Belga Image

46. Kenny Belaey (trialbike)

4 x wereldkampioen, 6 x winnaar World Cup, 3 x Europees kampioen

2005 was het topjaar voor The Magician. Hij werd Europees kampioen, wereldkampioen en hij won de World Cup. Een topper die er ook alles aan doet om zijn sport te promoten.

Kenny Belaey © Belga Image

45. Seppe Smits (snowboarden)

2 x wereldkampioen slopestyle, 2 x WK-zilver Big Air, 1 x WK-brons Big Air, 2 x eindwinst Wereldbeker Big Air

Westmalle heeft twee goeie dingen voortgebracht: een trappist en Seppe Smits. De snowboarder werd onder meer twee keer wereldkampioen in de slopestyle.

Seppe Smits was lange tijd de Belgische trots bij de wintersporten © Belga Image

44. Eddy Merckx (biljart)

2 x Wereldkampioen driebanden, 1 x Europees kampioen driebanden, 10 x Belgisch kampioen driebanden

Een even indrukwekkend palmares als zijn naamgenoot uit het wielrennen heeft hij niet, maar toch: hij werd twee keer wereldkampioen en tien keer Belgisch kampioen.

Eddy Merckx © Kozoom

43. Jolien D'Hoore (wielrennen)

1 x olympisch brons in omnium, 1 x wereldkampioen koppelkoers, 1 x Europees kampioen koppelkoers

De eerste maar zeker niet de laatste vrouw in dit lijstje. De Gentse behaalde op de Olympische Spelen van 2016 brons in het baanwielrennen. Samen met Lotte Kopecky werd ze ook Europees en wereldkampioene in de koppelkoers.

Jolien D'Hoore met haar bronzen medaille op de Spelen van 2016 in Rio © Belga Image

42. Victor Campenaerts (wielrennen)

Werelduurrecordhouder, 2 x Europees kampioen tijdrijden, 1 x WK-brons tijdrijden, 3 x Belgisch kampioen tijdrijden

Campenaerts zal vooral de geschiedenis ingaan als de man die op 16 april 2019 in Mexico het werelduurrecord van Bradley Wiggins scherper zette. Hij legde toen een afstand af van 55,089 km.

Victor Campenaerts na zijn werelduurrecordpoging © Belga Image

41. Thomas De Gendt (wielrennen)

3e plaats Giro, 2 etappezeges Tour, 1 x winnaar bergklassement Vuelta

Met zijn derde plaats in de Giro van 2012 zette hij een van de strafste Belgische prestaties neer van de laatste twintig jaar in een grote ronde.

Thomas De Gent onderweg naar zijn zege op de Stelvio tijdens de Giro van 2012. © Belga Image

