Spannende tiebreaks beslisten zowel over het WK rapidschaak als blitzschaak (26-30 december in Warschau). Topfavoriet Magnus Carlsen verloor de beide titels.

Begin december verlengde Magnus Carlsen (31) nog zijn wereldtitel in het klassieke schaak (met een bedenktijd van meerdere uren) in een match tegen de Rus Jan Nepomnjasjtsji. De Noor is al sinds 2013 wereldkampioen. In 2019 slaagde Carlsen er zelfs in de treble te veroveren door ook het WK rapid en het WK blitz te winnen. Daarbij is de bedenktijd veel korter: 15 minuten (plus 10 seconden extra per uitgevoerde zet) voor rapid en 3 minuten (plus 2 seconden per zet) voor blitz.

De eerste twee dagen leek er voor Carlsen geen vuiltje aan de lucht: na negen van de dertien ronden rapid stond hij aan de leiding. Maar dan verloor hij op dag drie tegen het jonge Oezbeekse talent Nodirbek Abdoesattorov (17) en daarna volgde een remise tegen Nepomnjasjtsji. Uiteindelijk eindigden vier spelers op een gedeelde eerste plaats: Nepo, Adoesattorov, Carlsen en Caruana. Een tiebreak moest de beslissing brengen en daaraan mochten volgens het toernooireglement alleen de eerste twee in de eindstand deelnemen. Die eindstand wordt opgemaakt volgens het aantal behaalde punten en dan op basis van de punten van alle tegenstanders. Dat 'scheidingssysteem' viel in het nadeel uit van een verontwaardigde Carlsen.

Zo speelden Abdoesattorov en Nepo dus twee partijtjes om de wereldtitel rapidschaak. De 17-jarige Oezbeek hield het eerste met zwart op remise en won vervolgens met de witte stukken. Hij werd daarmee de jongste rapidkampioen uit de geschiedenis. En nog opmerkelijker: hij bekleedde maar rank 59 op 181 deelnemers.

BLITZ

Na drie dagen rapid volgden twee dagen blitz. In een toernooi van 21 ronden durft de koppositie wel eens wisselen en dat was nu niet anders. Wel opvallend: Carlsen had het nog moeilijker dan in het rapidschaak. De Noor verloor maar liefst zes keer en eindigde op een gedeelde 8e tot 16e plaats.

In de laatste rondes kwamen opnieuw enkele jonge spelers sterk opzetten: de Russen Doebov (25) en Artemiev (23), de Pool Jan-Krzysztof Duda (23) en vooral de Iraanse Fransman Alireza Firouzja (18), die door Carlsen al naar voren wordt geschoven als zijn volgende uitdager voor het WK klassiek schaak. Firouzja was niet geweldig begonnen maar met een eindspurt van vijf zeges op rij wist hij nog op een gedeelde eerste plaats te eindigen, samen met Duda en de Franse routinier Maxime Vachier-Lagrave (MVL), een wereldtopper in het klassiek schaak.

Helaas voor Firouzja en de miljoenen toeschouwers die het evenement online volgende: Duda en MVL hadden betere 'scheidingspunten' en mochten onder hun beiden de tiebreak spelen. Na twee remises moesten thuisspeler Duda en MVL doorgaan tot er een beslissing viel. Die kwam er in de derde partij: jammer genoeg voor het thuispubliek ging MVL met de wereldtitel blitz aan de haal.

