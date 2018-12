TRAILER: nu woensdag uitreiking Kristallen Fiets 2018

Aanstaande woensdag bekronen VTM NIEUWS en Het Laatste Nieuws op het 27ste Gala van de Kristallen Fiets de beste Belgische wielrenner en wielrenster van het jaar. U kan de uitreiking vanaf 20u15 volgen via livestreams op hln.be en vtmnieuws.be of op de Facebookpagina's van beide media. Hoofdpresentator Merijn Casteleyn krijgt voor het tweede opeenvolgende jaar Tom Boonen als sidekick. Topfavorieten bij de vrouwen zijn wereldkampioenen Sanne Cant (veldrijden) en Nicky Degrendele (keirin) en titelverdedigster Jolien D'hoore.