Gewichthefster Polina Guryeva schonk haar land Turkmenistan tijdens de Spelen in Tokio een allereerste olympische medaille. Als beloning kreeg ze zaterdag een appartement, een luxewagen en een cheque van 50.000 dollar (43.000 euro).

De 21-jarige Guryeva schreef olympische geschiedenis voor Turkmenistan door in de klasse tot 59 kg zilver te veroveren. In 1960 had een Turkmeense schutter, Marat Niyazov, wel al zilver gehaald in Rome maar dat was onder de vlag van de Sovjet-Unie.

Zaterdag werd de prestatie van Guryeva gevierd in de hoofdstad Asjchabad. De jonge gewichthefster kreeg drie wit gelakte houten doosjes aangereikt met in het eerste doosje de sleutels van een appartement met drie verdiepingen in de hoofdstad, in het tweede de sleutels van een luxueuze Lexus en in het derde een cheque van 50.000 dollar.

Turkmenistan is een land in Centraal-Azië met zes miljoen inwoners en het beschikt over gigantische gasreserves. In 1991 werd het onafhankelijk na het uiteenvallen van de Sovjet-Unie. Het land wordt door mensenrechtenorganisaties regelmatig onder vuur genomen vanwege de vele schendingen van mensenrechten, de beperkte godsdienstvrijheid en de aanvallen op de vrije pers.

