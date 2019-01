Turkse NBA-ster annuleert trip naar Londen 'uit vrees voor leven'

De New York Knicks nemen het op 17 januari in The O2-arena in Londen op tegen de Washington Wizards, een verplaatsing die kadert in de strategie van de NBA om de Noord-Amerikaanse basketbalcompetitie wereldwijd te promoten.

Ironisch genoeg zullen de Knicks een van hun beste spelers moeten thuislaten. Officieel, volgens het team, wegens visumproblemen, maar Kanter zelf zegt dat zorgen over zijn veiligheid aan de basis van die beslissing liggen.

De 26-jarige center vertelde aan de Britse openbare omroep BBC dat hij zich niet veilig zou voelen in het Verenigd Koninkrijk omdat hij regelmatig kritiek geeft op de Turkse president Recep Tayyip Erdogan. Zo noemde hij Erdogan al 'de Hitler van onze tijd'.

HEY WORLD



MY DAD HAS BEEN ARRESTED

by Turkish government and the Hitler of our century

He is potentially to get tortured as thousand others — Enes Kanter (@Enes_Kanter) June 2, 2017

'Ik kan het risico niet nemen', aldus Kanter. 'Ik zeg niet dat Erdogan een operatie tegen mij in Londen zou bevelen, het is er mij veeleer om te doen dat hij veel fanatieke aanhangers heeft. Ik krijg steeds meer doodsbedreigingen, honderden in de afgelopen dagen.'

Gülen

Kanter heeft nauwe banden met de in Amerika wonende Fethullah Gülen, die door de Turkse regering wordt beschouwd als aanstoker van de mislukte staatsgreep in 2016.

Vorig jaar werd zijn vader Mehmet opgepakt in Turkije en beschuldigd van lidmaatschap van een terroristische organisatie, Enes zelf zag zijn paspoort ingetrokken en een arrestatiebevel tegen hem uitgevaardigd.

'Het is heel triestig. Ik heb mijn ouders al lang niet meer gesproken. Ik heb geprobeerd hen naar hier te halen, maar Ankara laat dat niet toe.' De speler zelf kan binnen twee jaar de Amerikaanse nationaliteit krijgen.

My statement on my Father's politically motivated arrest!https://t.co/uEUkGi2qvE pic.twitter.com/2QqDAq5VSy — Enes Kanter (@Enes_Kanter) June 2, 2017

Boodschap

'Ik zal niet zwijgen, want ik wil dat de hele wereld weet wat er in Turkije gebeurt,' zegt Kanter nog. 'Dit is groter dan basketbal, het is groter dan de NBA.'

Hij hoopt dat de Britse regering alsnog duidelijke beschermingsbeloftes maakt. 'Als ik enige geruststelling van de Britse regering hoor, dan zal ik mijn beslissing misschien nog overwegen.'

BBC laat nog weten dat het Home Office niet op individuele zaken reageert.