De Amerikaanse Simone Biles, superster van de turnsport, heeft tekst en uitleg gegeven bij haar terugtrekking uit de finale van de teamfinale dinsdag op de Olympische Spelen in Tokio. Ze kreeg te maken met 'demonen in haar hoofd'.

'Vanaf ik de mat betreed, is het enkel mijn hoofd en ik. Ik kreeg te kampen met demonen. Ik moet doen wat goed is voor mij, me concentreren op mijn mentale gezondheid en mijn gezondheid en welzijn niet op de proef stellen.'

De 24-jarige Biles stapte uit de wedstrijd na de eerste oefening, de sprong, waarvoor ze door de jury beloond werd met een score van 13.766 punten. De viervoudige olympische kampioene van Rio verliet schoorvoetend de zaal, alvorens terug te keren en te zien hoe Rusland ruim won voor de VS en Groot-Brittannië.

'We voeren de nodige onderzoeken uit om te bepalen of ze kan aantreden in de andere wedstrijden', verklaarde USA Gymnastics, zonder verdere info prijs te geven.

Biles liet de journalisten weten dat ze een zware psychologische druk meetorst door de zes finales waaraan ze deelneemt in de Japanse hoofdstad.

Na de kwalificaties had ze al een opvallend bericht op haar Instagram-account gepost. 'Ik voel me bij momenten echt alsof ik het gewicht van de wereld op mijn schouders draag.'

